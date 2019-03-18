Зробив короткий аналіз Програми Володимира Зеленського.

Оцінюйте самі:

-закон "Про народовладдя" – владі будуть ставити завдання через референдум;

-зняття недоторканності з президента, народних депутатів і суддів;

-закони про імпічмент президента та відкликання народного депутата;

-вибори до ВР та місцевих рад – за відкритими списками;

-позбавлення депутатського мандату за кнопкодавство та прогули;

-поява мирових судів;

засудженим за корупцію – довічна заборона обіймати держпосади і конфіскація майна;

Всі ці симпатичні пропозиції потребують змін чинного законодавства. Попри те, що Президент має право законодавчої ініціативи, без підтримки Верховної Ради йому не обійтись. Отже, ці прагнення, скоріше, спрямовані на парламентські вибори, а не на президентські. Хоча це і нормально, але, маю стійке переконання, що й в оновленій ВРУ шанувальників таких змін в достатній кількості не набереться. Або, всі ці законодавчі ініціативи будуть докорінно вичищені в казуістичних правках. Прикладів – хоч греблю гати!

"Економічний" блок:

-"нульова декларація" для бізнесу – легалізація доходів за 5%;

Досить неоднозначне ставлення в суспільстві до цього питання. Не переконаний, що люмпенізована більшість громадян схвально сприйме таку пропозицію.

-розвиток економіки через детінізацію, конкуренцію, розвиток виробництва та недорогі кредити;

Загальні порожні фрази. Розумію, в програмі не вистачить місця для розповіді про конкретні заходи, але, розповісти про "недорогі кредити" вартувало б… )))

-замість податку на прибуток – податок на виведений капітал;

Дуже непокоїть слово "замість". Хто аналізував збитки для бюджету? Ті ж самі експерти, які й заробітню платню вчителям в 4000$ підраховували?

-введення економічного паспорту;

Взагалі не розумію про що йдеться: про фізичних осіб чи про юридичних?

-рік пільгового оподаткування молодим підприємцям;

Симпатично. Хто такі "молоді підприєсці"? "Молоді" за віком чи за часом реєстрації? Чи не призведе це до повторення використання схем ФОПів?

"Енергетичний блок":

-перехід на власні енергоресурси;

Як я розумію, пропонується розпочати видобуток нафти???

"Соціальний блок"

-страхова медицина і обов'язковий щорічний медогляд безкоштовно;

Цікава пропозиція, хоча і не нова. Хотів би побачити джерела фінансування.

-"освітні ваучери" здібним школярам;

Хороша приваблива ідея. Як я зрозумів, мова іде про забезпечення талановитих дітей безкоштовною вищою освітою.

-накопичувальна пенсійна система;

-монетизація пільг і субсидій;

Процес монетизації вже розпочався. Щодо накопичувальної системи. Ідея абсолютно вірна, проте потребує фахового дослідження. В світі існують різні системи. Що робити з тими громадянами, які вже перебувають на пенсії або незабаром мають вийти на неї? Які механізми захисту накопичень від інфляційних ризиків?.."

"Окремий блок" (не знаю, ЯК це назвати):

-аеропорт – у кожному обласному центрі, підписання "Відкритого неба" з ЄС;

сортування сміття, відмова від пластику, контроль за вирубкою лісів;

Це, як на мене, - плагіат. Нью Васюки + Голобородько на лісапеті.

Особисто мене вразила увага потенційного головнокомандувача воюючої країни до Збройних Сил та безпекових питань. Цілий пункт в цьому творі присвячений цьому надважливому питанню:

-зарплата військовослужбовців на рівні стандартів НАТО;

Мимоволі згадав тезу Володимира Зеленського про "народну програму": "даешь каждой бабе по мужику!"

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