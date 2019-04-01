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Вибори президента України 2019

/Блоги - Вибори президента 2019

Катерина Золотарьова
Катерина Золотарьова
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Порохоботы так ничего и не поняли

6.6тЧитати матеріал російською

То есть ничего не поняли, да? Продолжаем кричать про плохой народ, про население вместо граждан. Хейтить, оскорблять, обвинять всех и вся в своей кривой роже. Так победим! Больше говна лейте! Тогда во втором туре треск провала заглушит полмира. Ведь вы ж ещё не поняли, что даже если купить сотни тысяч подписчиков в фейсбуке и тратить огромные суммы на пиар и раскрутку, твоя вотчина все равно проголосует против твоей команды, если прочувствует эту фальш.

Ведь оказывается, даже если заливать людей говном за малейшее несогласие, то это аж никак не сделает из них сторонника, а ровно наоборот. Оказывается, если пилить бюджетные бабки на совковом дебилизме вместо качественной кампании и работе в соцсетях, устраивать позорные блогерские поездки на один день, срать на голову людям в куче нацеленных на маргинальщину групп и собирать митинги из ультра лояльных — всё это тоже нифига не даст тебе на выходе.

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А на выходе, даже несмотря ни на какие фальсификации, админресурс, сетки и скупки, почти 90% людей проголосует против тебя. Так может всё-таки наконец-то стоит признать, что кампания изначально была провальной. Что линия страха войны в уже воющей пять лет стране не сработает, люди не любят, когда их держат за дурачков, оскорбляют и запугивают. Что вместо совершенно безрезультатной агитации уже сагитированных надо было работать с неопределившимися.

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Что надо было работать с молодёжью, со средним классом, с бизнесом. И не врать им, давая заранее невыполнимые обещания. Что аферисты и воры в окружении в такой адской концентрации — это не айс. Что можно быть чуть менее жадным и чуть более заботящимся не только о своих интересах. Что ломы с люмпенской риторикой, поливающих говном всех оппонентов — это самострел. Что ботоферма АП как самая большая в стране должна работать против врагов извне, а не искать врагов внутри страны и бороться с их мнением.

Что ближайшие люди из команды президента как и он сам не имеют никакого права оярлычивать украинцев с другим политическим мнением зрадофилами и врагами. В конце-концов понять, что украинцы — не россияне, и что невозможно навязать в Украине линию слепого обожания хорошего царя, окружённого плохими боярами. Что никогда украинцы не станут в своей массе зеркалкой запоребриковских путинойдов — рабский менталитет не про нас. Может хоть что-то из этого наконец-то стоит понять уже, а?

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Автор
Катерина ЗолотарьоваКатерина Золотарьова
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Екатерины Золотаревой
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Драга Іван
Драга Іван
У Катруси в голове всё смешалось: 95 квартал, украинцынерасеяне,котлеты с мухами, коса и камень, "вино и водка", лёд и пламень. А ярлыки дозволено навешивать только Катрусе.
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Т.е. голосовать за Красную шапочку, Змея Горыныча, Голобородька - это значит быть патриотом???? По-моему, это значит быть дурой!
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Balbert Oleg
Balbert Oleg
Я все понимаю, Порошенко - плохой. А где программа Зе и его команда ? За что проголосовали 30% избирателей? За Голобородька ?Ничего нет ?!
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Альона Альона
Альона Альона
Balbert Oleg, так и есть. Из личного общения: у пенсионеров в голове стоит этот образ - Голобородько. Самые постоянные посетители избирательных участков - пенсионеры. Основной костяк этих 30 процентов.
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