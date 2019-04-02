Продолжение. Начало тут.

Есть еще один бонус, по котором как-то аккуратно прошелся министр обороны на недавней встрече с блогерами. Тогда его спросили о группировке российских войск у нас на границе и выстоим ли мы, случись что. На это он ответил, что выстоим, и что для успешной войны россиянам не хватает сил, хотя зайти и покуралесить они могут.

Из различных источников мы получали информацию о том, что именно что-то подобное и готовилось в ответ на призыв "Путинвведи", если будет крик о фальсификации выборов. Если кто забыл, они уже за месяц до выборов активно муссировали эту тему, явно готовя свое население к драке.

Но вот сегодня стало известно, что никаких фальсификаций нет, все нормально и так далее. Теперь, в случае неудачи их выдвиженца во втором туре, будет очень сложно что-то такое кричать на весь мир. То есть, эту карту они точно так же убили самостоятельно, как и карту с козырной дамой. Кстати, о даме. С нею получается очень интересно.

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Если Тимошенко примет решение сливаться с Зе, то она утратит остатки влияния на свою команду, и парламентские выборы пройдут мимо не совсем. Самое разумное, что она может сделать – остаться самостоятельным игроком, и как это не странно, ей сейчас выгоднее подыгрывать Порошенко, поскольку ему она уже не угроза и у него сейчас такая ситуация, что надо подключать все возможности. И на этом этапе, это может принести пользу как Юле, так и Порошенко. Это элементарно, поскольку Зе ей нечего предложить.

Есть еще один интересный момент, который почему-то никто не замечает. Сильная сторона кандидата Зе одновременно является его слабой стороной. Его электорат лежит в призывной или мобилизационной возрастной категории. Условно – до 40 лет. Почему так сложилось – отдельная тема, просто исследователи говорят о поддержке Порошенко людьми в возрасте от 40 и выше. Но в этом же диапазоне или несколько выше, лежит электорат и Юлии Тимошенко. То есть, ее избиратель просто в силу своего возраста уже равнодушен к шуткам Зе и его эпатажные выходки вызывают скорее раздражение, чем снисхождение. Да, они бы голосовали за Юлю во втором туре, с кем бы она туда не вышла, но ее там уже нет, и вот – очень большой вопрос о том, станут ли они голосовать за Зе или за Порошенко?

Еще один важный момент, и Бойко, и Юля, и Вилкуп, и Смешко – позиционировали себя как опытные государственники, имеющие обширный опыт работы на ответственных постах, понимающие, как работает экономика, и что надо делать для улучшения жизни. Собственно говоря, этим они и купили своего избирателя. Заметим, этот избиратель тоже показал свое равнодушие к хохмам и не стал голосовать по приколу. Для них, Порошенко – зло, но Зе – оскорбление.

Сегодня я уже такое слышал. То есть, они будут выбирать из двух зол, и как это не печально, вопрос независимости Украины у них вообще не вызывает никаких эмоций. Они прикидывают, как это отразится на их бизнесе и возможностях. И тут, при своей ненависти к Порошенко, возникает странная конструкция, что при нем они знают, что ожидать от системы, а в другом случае – нет. Кстати, в свое время они голосовали за Януковича, но когда пошла "отжимная" реприватизация, задумались о правильности собственного выбора.

Все это к тому, что не стоит сейчас двигать электорат выбывших просто механически, по произвольному принципу. Во втором туре все может быть совсем иначе. Скажем так, Юля или Бойко, получив такой отрыв от Порошенко, практически гарантированно сохранили свое преимущество и во втором туре. Бойко, а особенно Тимошенко, уже тренированные бойцы и действовали бы очень осмотрительно. Зе этими предрассудками не страдает, и уже сегодня перешел на восторженные речи из смеси мурки и фени.

Откровенно говоря, я не следил за творчеством "проффесора", но насколько я помню, у него лишь иногда проскальзывали подобные слова на публике, и такое можно посчитать на пальцах одной руки. Даже он понимал, что в таких случаях надо либо читать бумажку, либо молчать, а в крайнем случае – говорить как можно меньше. Однако фаворит выборов не отягощен такими условностями, и за три недели покажет своему электорату, за кого он собственно проголосовал. Там тоже могут быть варианты и механически записывать эти 30% ему во второй тур было бы слишком преждевременно.

Что из этого всего следует? А следует вот что. Надо прекратить панику и размазывание слез и соплей. Все! Проехали. Собрались и движемся дальше. Мы столько раз получали под дых, когда казалось, что уже нет шансов, но собирались с силами и двигались дальше. Кто сказал, что выборы не будут жесткой дракой? Кто ждал оркестры, цветы и девушек-барабанщиц в коротких юбках? Нет, это и есть – выборы, рубилово. Поэтому – собрались и приготовились ко второму туру. Порошенко не раз показал, что он умеет вывернуть самую не проходную ситуацию в свою пользу. Судя по заявлениям оттуда, там не удивлены этим раскладом и знают, что делать. Так что там – делают свое, а мы – делаем свое.

И последнее. На прошлой неделе автор жестко прошелся по Вакарчука, который сказал "не голосуйте по приколу". Даже кто-то из читателей, в знак протеста решил нас больше не читать. Но в той жесткости не было ничего личного. Там была досада и злость. Такие заявления хороши за месяц до выборов, максимум – на предпоследней неделе, но не на последней!

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Мы об этом писали раза три. Это – алгоритм выборов. Последняя неделя уже заряжена на результат, и никакие подобные демарши уже не имеют никакого значения. Это надо делать вовремя, или не делать вовсе. Те, кто понимает алгоритм предвыборной кампании, четко знаю, что речь Вакарчука за три дня до выборов могла иметь любую цель, но не ту, о которой подумал тот читатель. Тогда она была бесполезной.

Поэтому, если кто-то из публичных людей планирует делать какие-то заявления, это надо делать на этой, максимум – на следующей неделе. Потом уже можно не беспокоиться.

В общем, не ищем крайних, не страдаем, а движемся вперед. За нас никто этот путь не осилит.

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