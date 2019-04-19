Известно, что Трампа в США поддержали крупные промышленники, в первую очередь – нефтяники и оружейники. В общем, им сейчас грех роптать на свой выбор, поскольку действующий президент США отменил ряд запретов и ограничений, которые сковывали их деятельность при Обаме, да и оружейники получают свою возрастающую долю с неуклонно увеличивающегося военного бюджета.

В данном случае, речь не о достижениях президента или наоборот – о его провалах и каких-то сомнительных вещах. Нам важно то, что Трамп четко выдвинул приоритеты, обосновал их и теперь – методично исполняет все то, что обещал силам, которые поддержали его на выборах.

С его приоритетами можно соглашаться или спорить, но в любом случае понятно, что и почему он делает. Например, дав послабления бизнесу, пошла цепная реакция и в результате, бизнес начал давать больше запросов на необходимые специальности и безработица стала резко сокращаться. Безработные слезли с пособий и сами стали платить налоги. В общем, тут все понятно и споры о том, что удалось добиться Трампу и какой ценой – оставим для граждан США. Эта ситуация был приведена лишь в качестве примера.

Теперь обратим внимание на кандидатов, которые претендуют на пост президента Украины. Порошенко спокойно может положить в свой актив сотни промышленных предприятий, которые открылись за последние два-три года. Причем, многие из них от именитых мировых производителей, включая автомобилестроение, электронику и прочее. В принципе, с этим все ясно и каждый желающий может найти информацию о том, что уже сделано и сложить себе представление о том, в каком ключе Порошенко намерен действовать следующие пять лет.

А вот с оппонентом – все куда веселее. С другой стороны, оно и должно быть веселее, поскольку в своей жизни он работал только в ипостаси комика и больше ни в каком другом. Лозунги о борьбе с олигархами, которые все кандидаты брали на вооружение в начале предвыборной гонки, тут уже забыты. Олигархи (не все, а только та, которая пострадала в процессе деолигархизации) уже воспрянули и приготовились пилить Украину как перед смертью.

В этом смысле уже никто и ничего не скрывает и если этого кто-то не видит, то это лучше к офтальмологу или психиатру, а может – к обоим сразу. Однако тут нет ничего нового, кандидат предлагает подзабытое старое, только в комической обертке.

Но это не значит, что в его набросках к программе нет ничего нового, отнюдь! Как известно, кандидат обещал легализовать проституцию, игорный бизнес и легкие наркотики. Если кто-то полагает, что это от любви к свободе или искусству, то глубоко ошибается. Речь идет о совершенно определенных теневых оборотах, которые сопоставимы с целыми отраслями промышленности. И контролируются эти обороты тоже очень определенным контингентом лиц, которые и лоббируют легализацию всей этой красоты.

То есть, по аналогии с Трампом, которого поддержали Дженерал Дайнемкс, Боинг, Локхид и так далее, у данного кандидата оказались силы именно из этой области. То есть, кроме Кремля, известного олигарха и их свиты, данного кандидата поддержала те, кто курируют указанные выше сферы деятельности.

Как говорится – почувствуй разницу поддержки.

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