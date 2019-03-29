Первый разрешил высказать свое мнение не как посол, профессор университета или советник министра, а как учитель истории, который семь лет преподавал киевским школьникам после окончания университета Тараса Шевченко, ранее Святого Владимира, как выходец из учительской семьи.

Новини Украина извлечет выгоду из непризнания Москвой выборов

Президентские выборы всегда ответственный политический момент в жизни любого государства, включая Украину, где в правовой системе страны полномочия главы державы достаточно серьезные, а значит личное влияние президента на наше общее будущее очень высокое. Хотелось бы получить авторитетную фигуру на этот пост, эффективную в своей деятельности, и обязательно, чтобы не крал. Можно было бы еще добавить несколько ожидаемых позитивных качеств для будущего лидера, но и этих трех вполне достаточно. В общем, нормальные требования. Только все ли кандидаты отвечают таким естественным запросам избирателей? К сожалению, далеко не все. Мало того, даже к лидерам предвыборных перегонов есть очень много вопросов и сомнений.

Новини Московская империя мельчает и опускается

Понимаю, идеальных людей – образцовых политических деятелей мало, но и президентский пост только один. Казалось бы, уж можно как то среди сорокамиллионного народа одного достойного выбрать. Выбирали, и уже не один раз. Время показывает, кто-то был лучше, кто-то хуже, а был один, ну просто катастрофа – бежал из страны, а ему в свое время оказало доверие больше полстраны.

Всякий раз, когда проходили президентские выборы, все мы думали, что они проводятся в важный для страны час. Если у избирателей спросить, решающее ли сейчас для Украины время, то абсолютное большинство с этим согласится. Крым аннексирован, но это уже свершилось до прошлых выборов, на Донбассе серьезные столкновения – на прошлых выборах они имели только начальную фазу, экономическая ситуация никудышная – опять же, частая характеристика при редких исключениях. Во время уникального третьего президентского тура было самое лучшее экономическое положение, но это многих избирателей не впечатлило. Большинству казалось, что всегда может быть лучше, забывая, что предел возможного ухудшения всегда шире. Но если сжать в определении ситуацию в Украине – нам необходимо как глоток свежего воздуха общее улучшение в стране. Жизненный уровень один из самых низких на континенте плюс временно оккупированные территории, которые нужно срочно возвращать. И здесь фронт победы не столько окопы, сколько правильные политические решения, утонченные дипломатические ходы, реальные экономические реформы. 50% успехов всего этого может дать одна, которая очень нужна украинскому обществу, фигура - президент страны. В такое тяжелое время Украине нужен гетман, а не генеральный обозный, политический лидер, а не главный чиновник, мудрый деятель, а не хитрый временщик.

Новини Украинцы подложат Кремлю свинью

Даже если для многих наших граждан будет непростой выбор, намного полезнее для страны будет голос за кого-то, а не против. Давайте отдадим наши голоса за будущее Украины, а со временем, кто оказался прав, история нас рассудит, она ведь учительница жизни.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!