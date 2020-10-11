З'явилися подробиці про стан хворого на коронавірус Порошенка

Стан п'ятого президента України Петра Порошенка, який захворів на коронавірус, покращився.

Про це повідомив представник Порошенка в коментарі УП в неділю, 11 жовтня.

"Йому [Порошенку] краще", – коротко прокоментували у 55-річного нардепа і лідера партії "Європейська солідарність".

Відзначимо, коронавірусом також заразилася нардеп від "ЄС" Яна Зінкевич. Вона захворіла COVID-19 вже вдруге.

Як писав OBOZREVATEL, про те, що п'ятий президент України Петро Порошенко захворів на коронавірус, стало відомо 29 вересня. Але його дружина Марина Порошенко отримала негативні результати тестів на COVID-19.

3 жовтня дружина нардепа повідомила, що його госпіталізували з двостороннім запаленням легенів. Пізніше вона розповіла, що у Порошенка погіршився стан крові – вона стала дуже густою.