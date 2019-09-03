Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 10:14
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

З'явилися невтішні новини про обмін полоненими

1.5т Читати матеріал російською

Обмін полоненими між Україною і Росією у вівторок, 3 вересня, найімовірніше, знову не відбудеться.

Про це повідомив адвокат Валентин Рибін, передає "РИА Новости". За його даними, будь-якої дати можливого проведення обміну не існує в принципі.

Новини
Сенцов отказался бы от обмена на террориста Цемаха

Рибін зазначив про відсутність зрушень у питанні помилування українським президентом Володимиром Зеленським громадян, котрі беруть участь в обміні.

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії придумали нову схему обміну полоненими з Україною.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
1
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...