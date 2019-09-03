З'явилися невтішні новини про обмін полоненими

Обмін полоненими між Україною і Росією у вівторок, 3 вересня, найімовірніше, знову не відбудеться.
Про це повідомив адвокат Валентин Рибін, передає "РИА Новости". За його даними, будь-якої дати можливого проведення обміну не існує в принципі.
Рибін зазначив про відсутність зрушень у питанні помилування українським президентом Володимиром Зеленським громадян, котрі беруть участь в обміні.
Обмін полоненими
Апостроф
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії придумали нову схему обміну полоненими з Україною.
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