Звільнення Сивоха: Тука розповів, як закінчиться ініціатива нардепів

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Тука припустив, що радник секретаря Ради національної безпеки й оборони Сергій Сивохо не буде звільнений з посади, як того вимагають народні депутати від партії "Слуга народу".
"Я ставлюся до такої ініціативи позитивно, але, якщо чесно, малоймовірно, що його звільнять. Я доросла людина і чудово розумію, що на таку діяльність Сивоха було отримано благословення безпосередньо від Зеленського", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.
Тука допустив, що Сивоха "можуть поміняти на менш одіозну фігуру". "Але загальний вектор буде збережений. Тому попереду на нас чекає боротьба, і боротьба непроста", – спрогнозував він.
Сергій Сивохо
Оцінюючи ініціативу партії "Слуга народу", ексзаступник міністра сказав, що в лавах цієї політичної сили присутні "люди чесні, порядні, проукраїнські". "Знаючи їх патріотичну позицію, я насилу міг собі уявити, як вони можуть перебувати в одній зграї з такими, як Бужанський, Дубінський", – зауважив Тука.
Він переконаний у тому, що "ці люди не можуть спокійно спостерігати ту зраду, яку реалізує Зеленський зі своєю командою".
Як писав OBOZREVATEL:
11 березня Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України.
16 березня депутати від партії "Слуга народу" звернулися до секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням звільнити його радника Сергія Сивоха.
Раніше народні депутати від фракції "Слуга народу" опублікували спільну заяву, в якій зазначили неможливість подачі води в окупований Росією Крим, а також створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.
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