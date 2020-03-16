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16 березня • оновлено в 20:59
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Звільнення Сивоха: Тука розповів, як закінчиться ініціатива нардепів

8.4т
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Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Тука припустив, що радник секретаря Ради національної безпеки й оборони Сергій Сивохо не буде звільнений з посади, як того вимагають народні депутати від партії "Слуга народу".

"Я ставлюся до такої ініціативи позитивно, але, якщо чесно, малоймовірно, що його звільнять. Я доросла людина і чудово розумію, що на таку діяльність Сивоха було отримано благословення безпосередньо від Зеленського", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Тука допустив, що Сивоха "можуть поміняти на менш одіозну фігуру". "Але загальний вектор буде збережений. Тому попереду на нас чекає боротьба, і боротьба непроста", – спрогнозував він.

Сергій Сивохо

Сергій Сивохо

Оцінюючи ініціативу партії "Слуга народу", ексзаступник міністра сказав, що в лавах цієї політичної сили присутні "люди чесні, порядні, проукраїнські". "Знаючи їх патріотичну позицію, я насилу міг собі уявити, як вони можуть перебувати в одній зграї з такими, як Бужанський, Дубінський", – зауважив Тука.

Він переконаний у тому, що "ці люди не можуть спокійно спостерігати ту зраду, яку реалізує Зеленський зі своєю командою".

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир Зеленський Сергій Сивохо Георгій Тука
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України РНБО
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Сивохо сделал зраду. А то, что наблюдательный совет Нафтогаза продлил с Кобооевым контракт - это не зрада? При этом даже Зе возмущался, что в том совете из 6 членов 4 иностранца. И эти иностранцы получается знают что для Украины лучше. Пипец....
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
честные нардепы должны подать заявления на выход из фракции и перейти во внефракционные, чтобы не быть с бужанскими в одной стае гиен.
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