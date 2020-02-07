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8 лютого • оновлено в 08:02
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"Слуги народу" внесли до Ради 221 підпис проти Ситника: оприлюднено проєкт про звільнення

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У Верховну Раду України внесли постанову про звільнення голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, підписи під яким поставили 221 народний депутат.

Документ з'явився на сайті парламенту в п'ятницю, 7 лютого, і був переданий на розгляд керівництва (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Ініціаторами постанови стала група народних депутатів від "Слуги народу".

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"Слуги" внесли до Ради 221 підпис проти Ситника

"Слуги" внесли до Ради 221 підпис проти Ситника

argumentua.com

"Слуги народу" внесли до Ради 221 підпис проти Ситника: оприлюднено проєкт про звільнення
"Слуги народу" внесли до Ради 221 підпис проти Ситника: оприлюднено проєкт про звільнення
"Слуги народу" внесли до Ради 221 підпис проти Ситника: оприлюднено проєкт про звільнення
"Слуги народу" внесли до Ради 221 підпис проти Ситника: оприлюднено проєкт про звільнення
"Слуги народу" внесли до Ради 221 підпис проти Ситника: оприлюднено проєкт про звільнення
"Слуги народу" внесли до Ради 221 підпис проти Ситника: оприлюднено проєкт про звільнення
"Слуги народу" внесли до Ради 221 підпис проти Ситника: оприлюднено проєкт про звільнення
"Слуги народу" внесли до Ради 221 підпис проти Ситника: оприлюднено проєкт про звільнення
"Слуги народу" внесли до Ради 221 підпис проти Ситника: оприлюднено проєкт про звільнення
"Слуги народу" внесли до Ради 221 підпис проти Ситника: оприлюднено проєкт про звільнення
"Слуги народу" внесли до Ради 221 підпис проти Ситника: оприлюднено проєкт про звільнення
"Слуги народу" внесли до Ради 221 підпис проти Ситника: оприлюднено проєкт про звільнення
"Слуги народу" внесли до Ради 221 підпис проти Ситника: оприлюднено проєкт про звільнення

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Артем Ситник
Місце
Україна
Теги
Національне антикорупційне бюро України Партія Слуга народу
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lipatov serega
lipatov serega
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