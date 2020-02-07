"Слуги народу" внесли до Ради 221 підпис проти Ситника: оприлюднено проєкт про звільнення

У Верховну Раду України внесли постанову про звільнення голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, підписи під яким поставили 221 народний депутат.

Документ з'явився на сайті парламенту в п'ятницю, 7 лютого, і був переданий на розгляд керівництва (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Ініціаторами постанови стала група народних депутатів від "Слуги народу".

"Слуги" внесли до Ради 221 підпис проти Ситника argumentua.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти директора Національного антикорупційного бюро через незадекларований відпочинок.

6 вересня 2019 року Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області. Той кілька років поспіль за рахунок одного з бізнесменів відпочивав на елітному курорті.

У грудні минулого року Ситника внесли до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Ситник накинувся на Авакова зі звинуваченнями в помсті й отримав відсіч.

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