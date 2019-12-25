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25 грудня • оновлено в 19:47
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Звільнений Зеленським Бно-Айріян назвав ім'я "куратора корупції" регіонів України

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Перший заступник Офісу президента України Сергій Трофимов відповідає в ОПУ за курування вертикальної регіональної політики в країні.

Про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів колишній голова КОДА Михайло Бно-Айріян.

Ексчиновник розповів, що при призначенні на посаду президент Володимир Зеленський обіцяв йому, що він зможе сам вибирати людей на ключові напрямки.

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"Але потім, вже на виконавському рівні, почали виникати складнощі з призначеннями. Я так не зміг поставити людей, яких хотів. В цілому подав 13 кандидатів на посади своїх заступників. У той же час мені запропонували людину, яку, на погляд Офісу президента (Трофимова – Ред.), була компетентною і ефективною, на що я сказав, що все-таки у мене є сумніви з приводу цього кандидата", – пояснив він.

Бно-Айріян додав, що Трофимов особисто пропонував деяких людей на керівні посади в області. При цьому він не заперечує, що "людина Трофимова" могла займатися корупційною діяльністю.

"Мені складно сказати. Виключати цього (лобіювання інтересів – Ред.) не можна", – зазначив ексголова Київщини.

Сергій Трофимов

Сергій Трофимов

Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Михайла Бно-Айріяна з посади голови Київської обласної держадміністрації.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Сергій Трофімов Михайло Бно-Айріян Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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