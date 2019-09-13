Звільнений політв’язень Балух виступив на брифінгу "ЄС": про що говорив

Звільнений бранець Кремля Володимир Балух, який сьогодні відвідав засідання Верховної Ради, взяв участь у брифінгу фракції "Європейська Солідарність".

Про це повідомила пресслужба політсили на своїй сторінці у Facebook. Як зазначив депутат Мустафа Джемілєв, представляючи Балуха, колишній бранець достойно витримав усі випробовування, не зважаючи на жахливі умови російських в'язниць (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Балух зізнався, що почувається дещо розгубленим через максимальну увагу до нього. Втім, із кількома членами "Європейської Солідарності" був знайомий і раніше. Зокрема це Мустафа Джемілєв та Ахтем Чийгоз.

Він наголосив на тому, що держава має найперше піклуватися про своїх громадян, особливо про тих, хто нині перебуває на окупованих територіях.

Володимир Балух Скріншот відео

"Найперше на територіях, які окуповані нашим заклятим братом, перебувають наші люди і держава має розуміти, що найбільше її надбання – це її громадяни. Вони створюють валовий продукт, вони воюють на фронті, вони виховують дітей чемними, з повагою до людської гідності і почуттям свободи. Держава і особливо законодавчий орган, у стінах якого ми зараз перебуваємо, мають зробити все, щоб повернути найперше не території, а людей, які мешкають там. Повертати території треба через людей", – зазначив Балух.

Він наголосив на тому, що нині не бачить передумов для завершення війни між Україною і Росією.

"Доки хлопці перебувають у полоні окупантів, про мир не може бути й мови. Насправді я собі зараз уявити не можу, щоб ми говорили про мир, поки наших людей утримують бранцями", – наголосив Балух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, звільнений із російського полону кримчанин Володимир Балух наголосив, що повернеться до окупованого Росією Криму лише на танку.

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