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11 вересня • оновлено в 11:26
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Зустріч Зеленського з Путіним: Меркель зробила заяву

1.8т Читати матеріал російською

Зустріч президентів Украині і Росії Володимира Путіна і Володимира Зеленського в рамках саміту "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція і Росія) може відбутися через кілька тижнів. Робота над проведенням саміту ведеться.

Відповідну заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель на виступі в бундестазі.

"Ми працюємо над проведенням саміту у форматі "нормандської четвірки" через декілька тижнів, щоб домогтися більш значного прогресу", — сказала вона.

Канцлер високо оцінила зусилля влади Росії і України, спрямовані на деескалацію конфлікту між двома країнами.

Прапори України, РФ, Німеччини та Франції

Прапори України, РФ, Німеччини та Франції

24 канал

"Ми спостерігаємо перші невеликі кроки, зроблені за останні тижні, відтоді, як Володимир Зеленський перебуває на посаді", — додала вона.

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Водночас Меркель висловила надію на виконання Мінських домовленостей, якому сприяють зустрічі в "нормандському форматі".

"На нас лежить відповідальність за зниження напруженості у відносинах між Росією і Україною", — підкреслила канцлер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Ангела Меркель
Місце
Німеччина
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