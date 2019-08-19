Зустріч Зеленського і Нетаньягу: названі приховані нюанси

Перший за 20 років візит прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Києва обумовлений, зокрема, інтересом до нового президента України Володимира Зеленського.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт-міжнародник, публіцист і аналітик Андрій Бузаров. Він пояснив, що світові політики зараз вивчають главу української держави як своєрідний "феномен" і прокоментував зустріч Зеленського з Нетаньягу.

"До Зеленського зараз колосальний інтерес з боку світових лідерів. Вони його розглядають як феномен. У нас унікальна ситуація – медійна персона прийшла до влади. Тому його феномен вивчають у всьому світі, зокрема й в Ізраїлі", – зазначив Бузаров.

Експерт наголосив, що важливий сам факт візиту Нетаньягу до України.

"Це означає, що на сьогоднішній день ми як держава цікаві вищому керівництву Ізраїлю: з економічної, політичної і, можливо, з гуманітарної точки зору", – пояснив він.

Бузаров вважає, що Нетаньягу навряд чи стане посередником у конфлікті між Україною і Росією. Однак його зустріч із Зеленським може привести до розширення співпраці в гуманітарних аспектах. Зокрема, в сфері допомоги Ізраїлю Донбасу.

"Посольство Ізраїлю в Україні завжди було активно – і воїнам АТО вони допомагали, на лікування вивозили багатьох солдатів... Я думаю, що ця співпраця розшириться", – припустив міжнародний оглядач.

Він звернув увагу, що зараз великі країни – зокрема й Ізраїль – ведуть "подвійну гру".

"З одного боку, вони підтримують Україну, територіальну цілісність нашої країни. З багатьох питань підтримують Україну у врегулюванні конфлікту на Донбасі. З іншого боку – вони прагматичні, особливо в питаннях економічних відносин з РФ", – уточнив експерт.

За його словами, зараз Ізраїль дотримується проукраїнської позиції в конфлікті на Донбасі, але в контексті кризи в Сирії намагається знаходити спільні точки дотику з росіянами.

"Роль Ізраїлю в міжнародній політиці для нас цікава тим, що Ізраїль впливає на окремих американських політиків. У Ізраїлю і США традиційно союзницькі відносини. А США у нас сьогодні головний союзник", – нагадав Бузаров.

Зустріч Нетаньягу і Зеленського в Києві 19 серпня president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, окрім вирішення міждержавних питань, приїзд Нетаньягу до України можна вважати частиною його передвиборної кампанії напередодні позачергових парламентських виборів в Ізраїлі.

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