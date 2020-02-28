Зустріч лідерів країн нормандського формату (Німеччина, Франція, Україна та Росія) може відбутися не в квітні, а пізніше запланованого.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив на каналі "Україна 24", передає "РБК-Україна". Глава зовнішньополітичного відомства уточнив, що необхідно виконувати умови, обумовлені на минулій зустрічі в Парижі.

Вадим Пристайко

"Я б не використовував слова "перенесена" чи "скасована". Питання було в тому, чи буде зустріч у квітні. Я просто нагадав журналістам, що лідери домовилися зустрітися через чотири місяці. Очевидно, 9 грудня всі порахували, що через 4 місяці це в квітні", – зазначив міністр.

Пристайко зауважив, що реакція Росії зараз негативна з цього питання. "Російська сторона починає "з'їжджати з теми". Ми не повинні ставити квітень і все. Наша задача виконати всі 7 пунктів", – додав міністр.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Пристайко анонсував проведення зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" через місяць.

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