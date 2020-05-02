Зупинка будівництва, зниження тарифу і відповідальність за небаланси – Буславець про зелених

Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами у проекти з відновлювальної енергетики, щоб знизити "зелений" тариф та вирішити проблему небалансу енергосистеми.

Про це заявила в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець в ефірі телеканалу "Інтер".

В.о. міністра нагадала, що "зелений" тариф був зафіксований законодавством для того, щоб дати можливість інвестувати в чисту енергію, і це є світовим трендом. Проте на сьогодні діючий в Україні тариф є зависоким.

"Наша національна економіка не може сплачувати таку велику ціну. А енергетична система технічно неспроможна її інтегрувати з забезпеченням безпеки постачання", – пояснила Буславець.

Вона повідомила, що найближчим часом будуть поновлені переговори з інвесторами у проекти з відновлювальної енергетики щодо вирішення проблеми "зеленого" тарифу та буде напрацьовано компромісне рішення і відповідний законопроект подадуть до Верховної Ради.

"Що там буде. Звичайно, це зменшення "зеленого тарифу". Це обов'язкова фінансова відповідальність за небаланси. І нам на сьогодні потрібно зупинити нове будівництво сонця і вітру, для того, щоб перейти на аукціонну модель підтримки, яка була прийнята минулого року законодавством, і яка дуже себе показала добре в інших країнах", – повідомила Буславець.

Вона також наголосила: ухвалення цього законопроекту дозволить знизити вартість чистої енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, і в безпечний спосіб її враховувати в енергобалансі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінекоенерго під керівництвом Олексія Оржеля відкинуло медіацію з представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо розв'язання проблеми "зеленого" тарифу і запропонувало інвесторам, які розвивають відновлювальну енергетику в Україні, більш жорсткий варіант, який інвестори назвали неприйнятним.

28 квітня Міністерство енергетики та захисту довкілля України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає заходи для забезпечення стабільної роботи енергетичної галузі.

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