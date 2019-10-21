"Зосереджені на нашій країні!" Посол Вірменії прокоментував випади про Росію

Посол Вірменії в Україні Тигран Сейранян заявив, що Вірменія не є проросійською або орієнтованої на Росію країною.

Про це він розповів в ефірі програми "Євроінтегратори" на ObozTV. За його словами, політика в країні також не спрямована і на захід.

"У нашому суспільстві теж існує дискусія: куди ми орієнтовані – на Захід чи на Росію? Я б сказав, що ми зосереджені на Вірменії. Наша зовнішня політика орієнтована на власну країну, наша оксамитова революція – про Вірменію і заради Вірменії. І, звичайно ж , у нас є власні цілі, ми маємо власні завдання і проблеми, які повинні вирішувати самі. Мова йде не тільки про безпеку, але й про економіку, про побудову вільного демократичного громадянського суспільства ", - сказав Сейранян.

Тигран Сейранян

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Відповідаючи на питання про розташування 5-тисячного контингенту на базу в Гюмрі, посол зазначив, що воно не означає проросійську спрямованість в країні і назвав це питанням безпеки.

"Що стосується військової бази Російської Федерації у Вірменії, то це звичайно відповідає нашій угоді. Так чи інакше, я беру до уваги нашу геополітичну ситуацію, нашу географію. Це скоріше фактор безпеки для нашого регіону, з огляду на нашого західного сусіда – Туреччину", - сказав посол.

Крім того, посол спростував інформацію про те, що колишнього депутата Мустафу Найєма затримали на в'їзді до Вірменії нібито не вірменські прикордонники, представники ФСБ РФ.

"Щодо пана Найєма, який відвідував Вірменію, це не питання російських прикордонників в національному аеропорту Єревана. За моєю інформацією, там міг бути тільки представник цієї служби, а не працівники прикордонної служби в аеропорту Єревана або інших пунктах пропуску через кордон. Але існує угода між країнами СНД, Україна, до речі, також була частиною цієї угоди, якщо я, звичайно, не помиляюся.

Є деякі загальні списки, і люди в цих списках розглядаються. Я маю на увазі, що його таки впустили. Я не дуже деталізував цю справу, ймовірно, було попередження про його прізвище. У нього не було заборони в'їзду до Вірменії. І потім, обговоривши мету свого візиту і інші обставини, Вірменія прийняла суверенне рішення його впустити", - зазначив посол.

Як писав OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухилився від відповіді на питання про приналежність Криму до Росії або Україні.

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