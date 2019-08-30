Зняття недоторканності: як голосували нардепи. Повний список

Верховна Рада 9-го скликання на першому засіданні 29 серпня схвалила законопроект про зняття депутатської недоторканності.

"За" віддали голоси відразу 363 народних депутата, і ніхто з них не виступив "проти". Лише один "утримався", а ще 29 парламентаріїв не голосували.

У повному складі "за" проголосували тільки "Слуга народу" і "Батьківщина".

Майже цілої фракцією законопроект також підтримали "ЄС" (Князевич Р.П. втримався), "Голос" (Клименко. Ю.Л. була відсутня, Рахманін С.І. не голосувала) і фракція "За майбутнє" (Палиця І.П. був відсутній, Герега О.В і Поляк І.А. не голосували).

У той же час "Опозиційна платформа - За життя" не дала жодного голосу "за". Більшість нардепів не голосували або ж були відсутні в цей момент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський під час голосування за зняття недоторканності зірвався на нардепів.

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