Головна обіцянка на паузі: чому "збунтувалися" "слуги народу"

У фракції "Слуга народу" вже з'явилися перші невдоволені ідеєю зняття депутатської недоторканності.

Якщо керівництву партії не вдасться переломити ситуацію, то одна з основних обіцянок політсили опиниться під загрозою.

Про що мова та які точки напруженості існують поміж "слуг народу" – з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

У пропрезидентській партії заговорили про відхід від моделі повного скасування депутатської недоторканності;

Питання зняття імунітету з нардепів – одне з головний для українців. Багато партій ставили його одним із перших у своїх передвиборчих програмах. Говорив про це неодноразово і Володимир Зеленський;

У фракції "Слуги народу" вже є приблизно 15% майбутніх нардепів, які проти скасування недоторканності. Більшість із них мажоритарники;

Партійці, щоправда, зізнаються, у фракції опрацьовують оптимальний варіант вирішення питання. Недоторканність зняти, але не повністю;

Обговорюють наступний варіант – зберегти недоторканність в контексті політичних висловлювань. А до кримінальної нардепів може притягти лише Генпрокурор. Щоправда, згода парламенту, як зараз, йому не знадобиться.

Що обіцяли українцям

Одна з основних передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського – зняття депутатської недоторканності. Про це він часто говорив як у розпал кампанії, так і вже після перемоги. Навіть у його президентській програмі пункт про зняття недоторканності із себе, а також народних депутатів і суддів був одним із основних.

Підтримують ідею номінально і в партії "Слуга народу". Це топ-тема поряд із законопроектами про механізм відкликання народного депутата, громадське вето на закони і повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Популярність ідеї зі зняттям недоторканності пояснюється просто. Відповідно до нинішньої редакції Конституції, стаття 80, парламентарі перебувають фактично над законом.

"Народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані", – зазначено в Основному документі.

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Тобто щодо кожного конкретного випадку нардепи повинні голосувати мінімум 226 голосами "за". Окремо знімати недоторканність, а потім ще давати згоду на арешт.

При цьому, як засвідчує практика останніх 5 років, реальних термінів з нардепів ніхто не отримав. Навіть всім відомий скандал із затриманням Надії Савченко закінчився нічим. Після року перебування у СІЗО вона вийшла на волю і навіть пробувала балотуватися до парламенту, набравши всього 8 голосів виборців.

Аналогічні ситуації були і з іншими нардепами – Ігорем Мосійчуком, Бориславом Розенблатом тощо. З багатьох навіть недоторканність у залі парламенту зняти не вдалося.

Саме тому запит у суспільстві на справедливе покарання народних обранців завис на багато років. Щоправда, після формування монобільшості у парламенті, у "Слуги народу" є всі важелі для виконання основного зобов'язання. Проте не все так просто.

Публічно про проблему всередині фракції заявив її ймовірний у майбутньому керівник Давид Арахамія. За його словами, щодо питання зняття недоторканності у партії немає єдиної думки.

"Їх десь 15% серед мажоритарників. Серед списочників таких набагато менше. А мажоритарники кажуть: "Я ж мажоритарник, це мій округ, люди за мене проголосували. Чому я маю бути підзвітний?" – пояснив він.

"Слуга народу"

Також, за словами Арахамії, під час проходження курсів у Трускавці він зауважив, що кілька людей, які декларували зняття недоторканності, підписували меморандум, вже кажуть, що "можливо, треба подивитися на це заново".

При цьому, сам майбутній нардеп підтримав введення депутатського індемнітету, тобто можливості притягти депутата до відповідальності тільки за кримінальні правопорушення, але не за політичні висловлювання.

"Ми не можемо переслідувати думки депутата, бо це буде диктатура, а не демократія. Але якщо він скоює кримінальний злочин, зокрема корупцію, то ми повинні мати якісь важелі, щоб припинити такі справи", – сказав він.

Верховна Рада

Що ж ухвалить парламент?

Судячи з настроїв усередині політичної сили, недоторканність можуть зняти, але частково. Наприклад, кандидат у народні депутати від СН Роксолана Підласа підтримує скасування депутатської недоторканності зі збереженням так званого парламентського індемнітету.

"Не можна притягувати депутата до відповідальності за голосування і висловлювання. Крім цього, повинні залишатися запобіжники від тиску: наприклад, порушення кримінальної справи можливе лише за рішенням Генерального прокурора. Це захистить нардепів від політично мотивованих справ на місцях", – наголосила OBOZREVATEL Підласа.

Йдеться про повноцінне внесення зміни до статті 80 Конституції: в частині скасування самої недоторканності і в частині скасування необхідності згоди ВРУ на притягнення до відповідальності.

"Але є внутрішньопартійна дискусія щодо порядку притягнення до відповідальності. Ми все ж таки не хочемо, щоб будь-який районний прокурор мав можливість завести справу на депутата – це буде використовуватися для того, щоб впливати на функцію контролю народного депутата", – зазначила Підласий.

Її майбутня колега по парламенту, і, ймовірна глава комітету соціальної політики Галина Третьякова вважає, що норма про депутатську недоторканність прямо захищає опозицію.

"Виконуватиме обіцянку перед виборцями. При цьому, якщо громадська думка схилятиметься до конструкції залишити недоторканність у якомусь вигляді (непереслідування за політичну позицію) – таке застереження для мене прийнятне. Ще раз повторюся – опозиція має бути захищена. У тому ж сенсі, в якому ми залишили комітет захисту права слова за опозицією", – розповіла OBOZREVATEL Третьякова.

Голосування у Раді

А ось у партії "Голос", наприклад, зняття депутатської недоторканності підтримують у повному обсязі. Як розповів прессекретар Ярема Дух, у політсилі своє рішення поки не змінили і готові голосувати за повне скасування привілею для нардепів.

"Щоб виконувати свою роботу, нардеп має бути захищений від політичних переслідувань і неправомірного тиску за депутатську діяльність, але не повинен мати можливості прикритися мандатом від відповідальності за кримінальні злочини і корупцію. Це змінить і мотивацію майбутніх парламентарів: балотуватимуться не ті, кому треба сховатися за імунітетом від суду, а ті, хто хоче працювати у законодавчому органі", – наголосили OBOZREVATEL у пресслужбі партії.

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