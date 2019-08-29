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Зняття депутатської недоторканності: "Слуга народу" потрапила в новий скандал

2.6т Читати матеріал російською

Народні депутати IX скликання не ознайомилися із законопроектом партії "Слуга народу" про зняття депутатської недоторканності.

Таку заяву зробив нардеп від партії "Європейська солідарність" Микола Княжицький, пише "Еспресо". Він зазначив, що сумнівається в тому, що документ відповідає всім нормам.

"Цього законопроекту не бачили. Чи справжній, чи фіктивний, чи виконує рекомендації Венеціанської комісії, чи вже подано відповідно до всіх процедур... Здається, комусь хочеться замилити людям очі й залишити недоторканність, ухвалити закон, який не працюватиме", – зазначив він.

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Микола Княжицький

Микола Княжицький

medianyanya.com

Раніше представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук заявляв, що за законопроект планували голосувати в перший пленарний день, 29 серпня.

Як писав OBOZREVATEL, Стефанчук підкреслив, що закон мають намір ухвалити сьогодні (29.08), але норма про зняття недоторканності запрацює тільки з 2020 року.

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Особа
Микола Княжицький
Місце
Україна
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