"Знущання над Небесною Сотнею!" Зеленського закликали звільнити адвоката Януковича

Адвокат експрезидента Віктора Януковича Олександр Бабіков, який був призначений першим заступником директора ДБР, публічно збрехав, коли заперечував свій конфлікт інтересів у справах Майдану, тому має бути звільнений.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький. Він повідомив, що надіслав відповідне звернення до президента Володимира Зеленського щодо порушення законодавства при призначенні Бабікова на посаду першого заступника директора ДБР.

Княжицький, зокрема, посилається на журналістське розслідування програми "Слідство. інфо", яке доводить активне залучення Бабікова до захисту Януковича.

Він додав, що вважає призначення Бабікова відвертою провокацією влади, яка націлена на знущання над родинами "Небесної Сотні".

"Це призначення є просто продовженням політики дискредитації Майдану та цінностей Революції Гідності. Спочатку суди повипускали з СІЗО всіх затриманих високопосадовців, яких підозрюють в організації масових вбивств на Майдані. Як, наприклад, керівника СБУ Києва та Київської області генерала Щеголєва, який і підписав наказ на проведення на Майдані антитерористичної операції.

Після цього, прикриваючись обміном полоненими, з СІЗО вийшли бійці "Чорної роти" "Беркуту", які безпосередньо вбивали протестувальників. І частина з них нещодавно зухвало повернулись в Київ, вимагаючи від влади "правильно" розслідувати справи Майдану. Їх, до речі, так ніхто і не затримав. Якраз для такого "правильного" розслідування Зеленському і потрібен Бабіков в ДБР", – написав політик.

Facebook/ Микола Княжицький

Facebook/ Микола Княжицький

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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