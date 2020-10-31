ЗМІ викрили Загіда Краснова у продовженні фальсифікацій результатів виборів

Загід Краснов продовжує махінації з результатами виборів. Він та його люди активно проводять фальсифікації разом з партією "Слуга Народу", володіючи більшістю в усіх територіальних комісіях. Про це повідомляє дніпровський сайт "Наше місто".

Як уже згадувалося в ЗМІ, для організації махінацій на користь Краснова могли використовувати і партію "Голос". Відомий активіст Іван Васючков повідомив про кричущий випадок, коли "Голос" надіслав членами в районну ТВК кандидата від "Слуги народу" і співробітника рекламної компанії Загіда Краснова.

При цьому, за інформацією з преси, дніпровський "Голос" вже давно викуплений місцевим кримінальним авторитетом Олександром Петровським.

За інформацією зі ЗМІ з посиланням на інсайдерів "Батьківщини", у політичної сили Юлії Тимошенко в Дніпрі було вкрадено голоси на користь партії Загіда Краснова і "За майбутнє". Згідно з цією інформацією, в протоколи виборчих комісій були вписані недостовірні дані, які вже відправили для подальшого підрахунку голосів. Точно так же, за інформацією від громадських діячів, на користь Краснова були вкрадені голоси у партії Шарія.

При цьому, обласну територіальну виборчу комісію очолює "Слуга Народу" Сергій Жарко.

На даний момент підрахунок голосів і підведення підсумків виборів у Дніпрі затягується. За словами спостерігачів, винні в цьому представники партії "Громадська Сила" Загіда Краснова, які навмисно затягують процес.

Складається враження, що Краснов не може змиритися з поразкою і будь-якими способами намагається потрапити до міськради. Його люди активно проводять фальсифікації разом з партією "Слуга Народу", володіючи більшістю в усіх територіальних комісіях.

Краснов вже витратив мільйони доларів не тільки на свою рекламу і фальшиву соціологію, а й на прямий підкуп виборців, - упевнені журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно стало відомо, що ціна голосу за Загіда Краснова варіювалася від 300 гривень до 1500 гривень за інформацією з змі та від громадських об'єднань. При цьому давні прихильники Краснова, які вже не перший рік беруть участь в його сітках - отримали по 300 гривень. А ось для тих, кого "докуповували" вже в день голосування, ставка піднялася до 1500 гривень.