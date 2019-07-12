"Змагання з Медведчуком": Тука назвав несподівану причину дзвінка Зеленського Путіну

Телефонна розмова президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна фактично є спробою українського лідера перехопити ініціативу у глави "Опозиційної платформи "За життя" Віктора Медведчука.

"З моєї точки зору, це бажання не втратити канал комунікації з Кремлем і не віддати його на 100% команді Медведчука, яка зараз проявляє небачену активність", – сказав OBOZREVATEL заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб України Георгій Тука.

Віктор Медведчук Znaj.ua

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати, що розмова Зеленського з Путіним прискорить звільнення полонених українських моряків, заступник міністра сказав: "Путін – єдина людина, яка в Росії реально щось може. Але я не думаю, що найближчим часом будуть якісь дії з боку Росії. Для РФ дуже важливо дотримання зовнішнього іміджу, зовнішнього іміджу країни, яка плює на всі міжнародні норми і у якої є своя правда. Якщо зараз відбудеться звільнення, всередині російського суспільства це буде сприйнято як поразка, а це для Путіна неприпустимо".

"Тому, на жаль, я не очікую позитивного рішення в найближчому майбутньому", – спрогнозував Тука.

Як писав OBOZREVATEL, 11 липня президент Зеленський зателефонував президенту Путіну. У повідомленні Офісу президента йдеться: "Ключовим питанням було звільнення полонених моряків. Також ішлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ. Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у "нормандському форматі".

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