"Зло має бути покаране!" Новорічна промова Зеленського розлютила українців

"Головний новорічний посил президента - ідентичність неважлива, нет никакой разницы для країни ватник ти чи патріот! Печально", - пишуть у мережі.

Користувачі соцмереж доволі критично сприйняли новорічне звернення президента України Володимира Зеленського через питання мови та перейменування вулиць, повідомляє "Главком".

Зокрема, Зеленський під час новорічного привітання декілька разів переходив на російську мову та заявив, що мова спілкування українців не важлива.

Також, за словами президента, "ми усі уявляємо країну однаково: де немає війни. Де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий".

"Перша половина привітання Зеленського пройшла під знаком бентеги. Ну сорі, мені не байдуже щодо цінностей, і я на боці правозахисту. Зло має бути покаране, добро підтримане", - прокоментувала промову глави держави виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

"Коротке резюме виступу ЗЕ: какая разніца кому пам'ятник, кому названа вулиця і якою мовою ти розмовляєш. Ти - безликий українець, для якого "малорос" і "бандерівець" на одному рівні є образою. Давайте приймемо у теплі обійми наших друзів з "ДНР" і "ЛН"Р. Вони просто "інші" і "різні". І нас штучно розділили з братнім русскім народом", - написав активіст Олег Слабоспицький та додав хештеги #ПромоваПоразки та #ЗеРеванш

Журналіст Андрій Сайчук оприлюднив свою версію короткого переказу новорічного привітання президента України:

"Всє ми люді-чєлавєкі, всє ми любім чебурєки".

"Добре хоч не сказав, що немає різниці, який прапор висить", - додав журналіст Артем Худолєєв.

Волонтер та активіст Роман Сініцин вважає, що "насправді усе важливо. І є різниця".

"Головний новорічний посил президента - ідентичність неважлива, нет никакой разницы для країни ватник ти чи патріот! Печально", - написав у Facebook головний редактор LB.ua Олег Базар.

Натомість журналістка Олена Яхно вважає, що у команді Зеленського "не відчувають різниці між громадянами і населенням".

"Для громадян має значення, як названа вулиця. Для громадян має значення, під яким пам'ятником стояти. Для громадян мають значення всі ті абстрактні речі, які не намажеш на хліб. І, на жаль, бачення майбутнього у нас різний", - вважає вона.

Екснардеп Андрій Іллєнко також запевняє, що "все має значення":

"Мова має значення. Назва вулиці має значення. Прапор має значення. Країна має значення. Поки це буде мати значення, існуватиме Україна".

А журналіст і редактор "Історичної правди" Вахтнаг Кіпіані заявив, що "Нема різниці, яке прізвище носить президент - Зеленський чи Путін, аби вулиці були освітленими".

До слова, президент України Володимир Зеленський у новорічному привітанні також закликав українців у 2020 році перетворити єдність на національну ідею.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!