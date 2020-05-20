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20 травня • оновлено в 15:13
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Зеленський прокоментував скандал із "плівками Єрмака"

9.7т
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Глава України Володимир Зеленський заявив, що скандал довкола брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака Дениса – це "порожня" справа.

Він також заявив, що знає відповіді на всі запитання щодо ситуації, і саме тому нібито "декого звільняє". Про це йшлося на його пресконференції 20 травня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Для мене це порожня справа. Я знаю, хто це писав і для чого. Знаю, хто шантажував. Хотів шантажувати мене особисто, щоб я зняв Єрмака", – сказав президент.

"Порожня справа!" Зеленський прокоментував скандал із "плівками Єрмака"

Водночас він зазначив, що взагалі-то не має права говорити про цю справу, якою повинні займатися правоохоронні органи.

"Нехай розслідують. Справа порожня – грошей там ніхто не брав і немає там нічого на відео. Все це готувалося, щоб шантажувати мене і Офіс", – ще раз наголосив Зеленський.

За його словами, ніхто з тих людей, які фігурують на відео, не отримав ніякої посади. А щодо самого факту появи подібних записів, він додав, що "така техніка є у держави".

"Прийде час, і суспільство про це дізнається. Цікаво відстежити, звідки йшло відео і хто першим оприлюднив його у Facebook і Telegram-каналах. І одразу ви зрозумієте, хто в цьому брав участь, а кому належать ті чи інші ресурси. Трохи дедукції підключити – і все буде нормально", – підсумував Зеленський.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, фігуранти справи про плівки брата глави Офісу президента – Дмитро Штанько і Сергій Шумський – пройшли поліграф, який підтвердив правдивість їхніх заяв щодо Дениса Єрмака.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Плівки Єрмака
Особи
Володимир Зеленський Андрій Єрмак
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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