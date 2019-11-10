Хто замінить Разумкова в "Слузі народу": ЗМІ назвали ім'я

На з'їзді президентської партії "Слуга народу" 10 листопада буде обраний новий глава політсили замість спікера Верховної Ради Дмитро Разумкова.

Високий пост, найімовірніше, посяде чинний заступник глави фракції Олександр Корнієнко, пише BBC News Україна.

Відзначається, що, незважаючи на ряд організаційних питань, які потребують вирішення, формально метою з'їзду є саме пошук заміни Разумкову.

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Оскільки глава партії став спікером Верховної Ради, він більше не має можливості займатися розвитком політсили.

За даними джерела видання, хоча кандидатура Корнієнка не озвучувалась директивно всім учасникам майбутнього з'їзду, він "фундаментально працював під час виборчої кампанії" і, швидше за все, дійсно очолить партію.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народна депутатка України з фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа заявляла, що Корнієнко – "найбільш ймовірний варіант" претендента на місце Разумкова.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вже зробив офіційну заяву про те, що покине пост глави "СН". За його словами, очолювати одночасно і парламент, і партію – "некоректно".

Олександр Корнієнко під час президентської кампанії координував волонтерський проект ЗеКоманда, а з травня 2019 року керував виборчим штабом "Слуги народу" на парламентських виборах. Його називали одним з головних кандидатів на пост глави фракції "СН" у Верховній Раді, але це крісло в підсумку посів Давид Арахамія.

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