"Слуга народу" переформатує партію: у регіони поставлять нових менеджерів

На з'їзді партії "Слуга народу" планують віддати управління політсилою у регіонах не мажоритарникам, а менеджерам, які не пов'язані з місцевими елітами.

Про це OBOZREVATEL розповіло джерело у політсилі. За словами співрозмовника видання, одним із ключових питань на партійних зборах у суботу, 15 лютого, стане обговорення регіональних осередків. Йтиметься про те, як партія розпочне підготовку до місцевих виборів, які відбудуться у жовтні 2020 року.

"Позиція верхівки – віддати керівництво в обласних осередках менеджерам, які не мають зв'язків із областю. Це можуть бути як народні депутати, так і просто запрошені керівники. Таким чином хочуть зняти питання місцевих договірних", – пояснило джерело.

Наприклад, глава фракції СН Давид Арахамія може очолити осередок партії в Миколаївській області, практично з "99% ймовірністю". Такі самі призначення, можливо і тимчасові, відбудуться в інших регіонах.

Попередній з'їзд політсили відбувся у листопаді

За словами іншого джерела, нардепки зі списку політсили у парламенті, обговорять під час зустрічі й ідеологію "Слуги народу". При цьому мови про закріплення у статуті партії "лібертаріанства" не буде. "Лібертаріанство точно не планують затверджувати, ми проведемо розширене обговорення нашої ідеології, за потреби буде і дискусія...", – заявила нардепка.

У пресслужбі партії оголосили, що з'їзд офіційно розпочнеться 15 лютого о 12.00. У програмі: обговорення партійної ідеології, переобрання Вищої ради, обговорення нової редакції статуту та стратегії щодо виборів. Також буде презентовано "Громадський хаб "Слуги народу"".

Очікується приїзд членів політсили з регіонів. Зокрема потенційних кандидатів на вибори в ОТГ, а також чинних депутатів і голів. Для них організовують окремий тренінг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що реформу децентралізації влади можливо провести до місцевих виборів.

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