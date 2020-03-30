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30 березня • оновлено в 11:34
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"Плівки Єрмака": журналісти встановили всіх фігурантів

12.8т
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Журналісти встановили кількох фігурантів записів, опублікованих нардепом Гео Леросом, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака – брата глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми". За словами журналістів, Лерос передав редакції копії записів за день до їх публікації. Загальний хронометраж – приблизно 10 годин. Зустрічі, зафіксовані на відео, датовані кінцем серпня-початком жовтня 2019 року.

Повну розшифровку записів можно прочитати за посиланням.

Окрім самого Єрмака, на записах є дві ключові фігури – його помічник і людина, яка знімала відео. Як стверджують автори розслідування, помічника звати Шумський Сергій Зіновійович. Він складає графік зустрічей і погоджує, хто потрапить на співбесіду. У розмовах він відверто розповідає, що його мета – це отримання грошей.

Сергій Шумський

Сергій Шумський

radiosvoboda.org

Після однієї із зустрічей він детально описує, як розподілилися кошти лише за її організацію: "Я собі ось із цієї суми беру "трьошку", Денису йде "п’ятірка". Чому? Тому що ми пішли в сторону – а він далі х***ть".

В одному з відео він розповідає, що буде створена громадська організація, в офіс якої можна буде "не парячись, людей заводити" та вносити "суто благодійні внески на ГО". ГО має називатися Українське бюро національного розвитку. Вже 2 жовтня Мін'юст зареєстрував організацію Єрмака та Шумського з такою назвою.

Денис Єрмак

Денис Єрмак

radiosvoboda.org

Також на записах Шумський розповідає про можливості Дениса Єрмака забезпечити перемогу на будівельних тендерах для якоїсь іранської компанії і просить співрозмовника придумати схему, як обійти міжнародні санкції, накладені на Іран.

Людину, яка знімала відео, за інформацією розслідувачів, звати Дмитро Олександрович Штанько. Він власник кількох компаній у сфері надання фінансових послуг та в аграрній. Він брав активну участь у переговорах щодо кандидатів на голів держпідприємств Національної академії аграрних наук.

"Плівки Єрмака": встановлені всі фігуранти

radiosvoboda.org

Також журналістам вдалося встановити кількох фігурантів записів, які, ймовірно, зустрічалися з Єрмаком.

Це, зокрема, Руслан Комар-Чорний, який подавав декларацію кандидата на посаду голови Тернопільської ОДА. На записах нібито саме він обговорює з Денисом Єрмаком можливість обійняти цей пост. Посади він не отримав.

Руслан Комар-Чорний

Руслан Комар-Чорний

radiosvoboda.org

Також це Анатолій Хмільківський, який упродовж 2015-2017 років керував агентством із розвитку Черкаської обласної ради. На відео обговорюється можливість його роботи в Одеській області, ймовірно, на посаді заступника голови Одеської ОДА.

Анатолій Хмільківський

Анатолій Хмільківський

radiosvoboda.org

Відео, опубліковані Леросом:

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
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Коррупционная народная республика Украина
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