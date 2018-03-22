"Жуйте гранати": Луценко поставив Савченко на місце

Генеральний прокурор України Юрій Луценко і депутат Надія Савченко зчепилися у словесній сутичці під час засідання комітету Верховної Ради.

Генпрокурор в заключному слові перед голосуванням заявив, що Савченко вийшла з російської в'язниці "нашпигована пропагандою".

У відповідь Савченко звинуватила його в злочинах на Майдані.

"Жуйте гранати", - заявив Луценко.

Він додав, що Савченко інкримінують "умисел, план, підготовку, завезення зброї, вербування виконавців..." для повалення конституційного ладу України.

Як повідомляє УНІАН, Луценко також звернувся до Савченко з питанням, чому вона не планувала вбивство терористів Донбасу.

"Надя, якщо ви так хочете закінчити цю війну, то треба було підірвати Захарченко, а не Верховну Раду і уряд... Але ви, зброю, отриману від терористів, доставили в Київ для розстрілу мирних людей з мінометів, для знищення конституційних органів влади, для створення хаосу і для подальшого узгодження з терористами їх наступу на Донбас. Ось, чому Янукович затягує свій процес... Він за спинами терористів "ДНР" після вами нібито запланованих вибухів в Києві хотів знову повернутися на свій кривавий трон", - заявив Луценко .

"Дійшло б справа і до Захарченко", - відповіла на звинувачення Савченко.

Як відомо, Савченко принесла на засідання комітету плоди граната.

"Було дуже важливо вам показати, що ви ходите дуже близько біля смерті, вас всіх лякає - чи були у мене гранати або не були в сумочці. Були у мене гранати", - сказала Савченко.

Вона дістала пакет і виклала з нього на стіл два великих червоних гранати.

Як повідомляв "Обозреватель", 22 березня Комітет Ради дозволив арешт Савченко.

Раніше Луценко заявив про внесення до Ради подання про арешт Савченко.

Зазначимо, що в матеріалах слідства, які були передані в Раду, значиться наступне: для організації держперевороту Савченко та її спільники розробили два плани.

Так, крім того, що раніше озвучив Юрій Луценко, з підривом будівлі парламенту і вбивством депутатів і верхівки влади, бунтівниками планувалося і нічне захоплення ВР.