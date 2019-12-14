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14 грудня • оновлено в 19:27
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Жоден документ не підписали: з'явилися тривожні дані про підсумки саміту в Парижі

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На саміті нормандської четвірки в Парижі сторони не підписали жодного документа. Не підписано також було підсумкове комюніке, яке представили члени засідання.

Як розповів представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков в інтерв'ю Lb.ua, за результатами саміту лідери Німеччини, Франції, України і РФ ніде підписів не ставили. За його словами не підписували також і спільне комюніке.

"Ніхто ніякого додаткового комюніке не підписував. Підписів ніхто не ставив на жодному документі", – зазначив Рєзніков.

На нормандському саміті сторони не підписали жодного документа

На нормандському саміті сторони не підписали жодного документа

Скріншот

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Він пояснив, що комюніке – це засвідчення того, про що лідери країн говорили і, начебто, домовилися, але підписи ніхто ні на якому документі не ставив.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт в "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було прийнято комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі. Всі подробиці, фото і відео – в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Олексій Резніков
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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