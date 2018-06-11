Глава Донеччини Жебрівський подав у відставку

Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський подав у відставку

Про своє рішення він оголосив на своїй сторінці в Facebook.

Жебрівський наголосив, що три роки його роботи на чолі Донецької ВГА були неймовірно важкі, "проте насичені та цікаві".

"Ми розпочали величезну роботу. І сподіваюся, вона буде продовжена далі моїм наступником. У суботу зустрівся з Президентом України Петром Порошенком та попросив його про мою відставку. Він мою заяву прийняв, і у середу її має розглянути Кабмін. Дякую усій своїй команді за роботу, дякую жителям Донеччини за підтримку та розуміння. Ми разом з вами усьому світу довели: Донеччина – це Україна!" - написав Жебрівський.

Нагадаємо, раніше Жебрівського засікли на відпочинку в ОАЕ , після чого він пояснив , звідки у нього по $ 1000. на відпочинок в день .