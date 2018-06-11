УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

Глава Донеччини Жебрівський подав у відставку

6.9тЧитати новину російською

Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський подав у відставку

Про своє рішення він оголосив на своїй сторінці в Facebook.

Жебрівський наголосив, що три роки його роботи на чолі Донецької ВГА були неймовірно важкі, "проте насичені та цікаві".

"Ми розпочали величезну роботу. І сподіваюся, вона буде продовжена далі моїм наступником. У суботу зустрівся з Президентом України Петром Порошенком та попросив його про мою відставку. Він мою заяву прийняв, і у середу її має розглянути Кабмін. Дякую усій своїй команді за роботу, дякую жителям Донеччини за підтримку та розуміння. Ми разом з вами усьому світу довели: Донеччина – це Україна!" - написав Жебрівський.

Новини
Початок ООС: Жебрівський розповів про зміни для жителів "червоної зони"

Нагадаємо, раніше Жебрівського засікли на відпочинку в ОАЕ , після чого він пояснив , звідки у нього по $ 1000. на відпочинок в день .

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Павло Жебрівський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
5
Смішно
4
Цікаво
12
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Русский Солдат
Русский Солдат
Глава Донецкой администрации находится в Донецке. А в Донецке свидурям не место.
Ответить
0
1

Наші блоги