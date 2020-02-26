Зеркаль помітила зміни у Зеленського через президентство

Президент України Володимир Зеленський дуже змінився через дев'ять місяців після своєї інавгурації.

Про це розповіла колишня заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль в інтерв'ю "Європравді". "Робота президента – це важкий тягар, тому думаю, що йому дуже важко. До того ж будь-яка людина, що не працював в системі, неодмінно отримає стрес, коли зіткнеться з системою і зрозуміє всі її проблеми, всі завдання, які стоять перед керівником держави. Тому, звичайно, він змінюється", – підкреслила вона.

Олена Зеркаль "ДТ"

У той же час, Зеркаль уточнила, що не знає, як ця реальність його змінює, тому що не спілкується з главою держави.

"Я не входила в команду і не виходила з команди. Я працювала тільки в останні дні підготовки до інавгурації і під час самої інавгурації – а після цього я повернулася в МЗС", – сказала Зеркаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеркаль говорила, що кількість сценаріїв на столі у президента Росії Володимира Путіна перевищує очікування Києва.

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