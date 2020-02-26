Головна Новини
26 лютого • оновлено в 07:37
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеркаль помітила зміни у Зеленського через президентство

7.9т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський дуже змінився через дев'ять місяців після своєї інавгурації.

Про це розповіла колишня заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль в інтерв'ю "Європравді". "Робота президента – це важкий тягар, тому думаю, що йому дуже важко. До того ж будь-яка людина, що не працював в системі, неодмінно отримає стрес, коли зіткнеться з системою і зрозуміє всі її проблеми, всі завдання, які стоять перед керівником держави. Тому, звичайно, він змінюється", – підкреслила вона.

Олена Зеркаль

Олена Зеркаль

"ДТ"

У той же час, Зеркаль уточнила, що не знає, як ця реальність його змінює, тому що не спілкується з главою держави.

"Я не входила в команду і не виходила з команди. Я працювала тільки в останні дні підготовки до інавгурації і під час самої інавгурації – а після цього я повернулася в МЗС", – сказала Зеркаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеркаль говорила, що кількість сценаріїв на столі у президента Росії Володимира Путіна перевищує очікування Києва.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Олена Зеркаль Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
3
Смішно
26
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Читaешь назвaния статеeк на обoссе:-"Мoсква считает, что готoва к прoрыву","Новoсти Крымнaша. Колбасные пaтриоты","Отжaтая" тeхника в "ДHP", или Шaхты нарoжали," Мoсковию нaкрывает шизoфренический абcурд","Прoпагандисты Пyтина прокoлолись с "ряжeными" крымcкими тaтарами: раскpыт грoмкий фeйк",. "Как Пyтин хoрoнит Мeдвeдева".....и пoнимаешь,до чего же бoльнoй нарoдец !!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Oleg Oleg, ты прав,чушок.на расее больной шизофренический народец с манией вяличия.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги