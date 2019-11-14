Почти сто лет назад квартирный вопрос испортил москвичей, а земельный вопрос может испортить всю Украину уже завтра. Для меня остается загадкой – кто советует Президенту то, что он вещает своему народу?

В недавнем обращении к гражданам Украины Президент просил украинцев принять и одобрить закон, который позволит продавать и покупать землю. Он, однако, умалчивает о том, - кто будет эту землю покупать? Какие фермеры и граждане Украины? У кого здесь есть деньги для таких покупок, тем более на селе? Какие могут быть прозрачные сделки с землей в стране, где коррупция достигла космических масштабов и даже в офисе президента берут взятки портфелями? Эту землю, как мы догадываемся, скупят московские олигархи через своих агентов в Украине и воевать с Украиной будет просто лишнее дело. Все будет продано. О чем и говорит олигарх Коломойский – давайте продадим Украину Кремлю за сто миллиардов долларов, из которых он с радостью "отхомячит свою сиротскую долю". Вообще-то олигархам в любой стране самый прибыльный бизнес это продать либо всю Родину либо хотя бы часть ее. Единственное о чем жалеет Коломойский, так это о невозможности продавать землю вместе с крестьянами, а так было бы вообще классно!

Аппарат Президента и Кабмин живут в своем маленьком миру. Им даже не известно о рекомендации руководства ЕБРР (Европейский Банк Реконструкции и Развития) и МВФ не торопиться с принятием этого закона. Все реформы стоят на месте, а вот землю России продать хочется! Что они с этого поимеют? Даже если с каждого гектара по три копейки, то в масштабах всей страны сложится кругленькая сумма. Говоря о покупке земли украинскими фермерами, знают ли слуги народа и Президент, что в Соединенных Штатах и Канаде фермеры субсидируются правительством? Да, в Америке можно купить и акр и тысячу акров, только что с ней делать, если это сельскохозяйственная земля по кадастру, требующая немалых вложений? Какой банк в Украине даст украинскому фермеру кредит на покупку земли или тем более будет его субсидировать? Кое-кто в Кабмине явно ухи объелся. Короче говоря, в таких делах надо семь раз отмерить и один раз отрезать. Вопли "водоплясовы" слуг народа в Верховной Раде о бедном несчастном народе Украины, который не может ни купить, ни продать землю, пусть оставят для Квартала 95.

Самый главный вопрос – кто выиграет от этого закона и какую проблему он решит в Украине? Выиграют две категории людей – московские олигархи вместе с украинскими и чиновники, которые организуют поборы от таких продаж и не побрезгуют взятками. В государство потечет дополнительный доход из московских закромов. На решение других проблем в стране головы не хватает. Сравнивать Украину с Северной Кореей и Кубой некорректно, поскольку там откровенно коммунистические и тоталитарные режимы. Украина – страна с особой историей и судьбой. Позволить группке лиц калечить эту судьбу не понравится очень многим. Закон о земле и подписание с Путиным договора об особом статусе Донбасса, где сохранится присутствие войск РФ и контроль над госграницей, может стать той самой каплей, которая переполнит чашу.

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