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6 жовтня • оновлено в 18:17
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"Зелю геть!" Мітинги проти капітуляції в Києві набули несподіваного повороту

26.4т Читати матеріал російською

Учасники віче "Ні капітуляції" на Майдані Незалежності в Києві продовжили протести під стінами Офісу президента на вулиці Банковій, а також біля Верховної Ради. Активісти також оголосили вимоги до влади, серед яких – відставка глави ОПУ Андрія Богдана. Адже він заявив, що учасники акції "Ні капітуляції" в Києві прийшли туди за гроші.

Як пише "Громадське", текст заяви за підсумками віче зачитав ветеран Павло Білоус. Зі сцени він оголосив про створення "Руху опору капітуляції", в якому закликав брати участь всіх небайдужих. Також в заяві міститься заклик до фракцій "Голос", "Батьківщина" і "Європейська солідарність" створити в парламенті міжфракційне об'єднання "Опозиційна платформа – ні капітуляції" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Також учасники віче вважають, що проведення виборів на окупованому Донбасі і надання особливого статусу цим територіям суперечить Конституції України. Вони вимагають, щоб Росія пішла з Криму і Донбасу без будь-яких умов.

Крім того, українці наполягають на недопущенні капітуляції України перед російською агресією, ухвалення рішень, які би призвели до здачі інтересів країни.

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Віче в Києві

Віче в Києві

"Громадське"

Віче в Києві

Віче в Києві

"Громадське"

Віче в Києві

Віче в Києві

"Громадське"

Віче в Києві

Віче в Києві

"Громадське"

Віче в Києві

Віче в Києві

"Громадське"

Віче в Києві

Віче в Києві

"Громадське"

Учасники акції прийшли в офіс президента, де проскандували "Слуга виходь, народ прийшов", "Ні капітуляції", "Зелю геть", "Україна – не рояль", після чого пішли до Верховної Ради.

Задоволення своїх вимог "Рух опору капітуляції" очікує від влади до 14 жовтня. Після парламенту учасники акції рушили до Кабміну.

14 жовтня вони планують знову вийти на вулиці Києва, а також закликають проводити аналогічні акції в інших містах України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 жовтня в українських містах продовжилися протести проти підписання "формули Штайнмаєра" під гаслом "Ні капітуляції!". Активісти зібралися на Майдані Незалежності в Києві. Вони скандували "Одна єдина соборна Україна!", "Зелю геть!", "Зелю на палю", "Ні капітуляції!". Також тоді люди влаштували мітинг і під Офісом президента.

А 6 жовтня небайдужі українці знову влаштували масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра" у низці найбільших міст. Вони побоюються, що цей крок призведе до повної капітуляції держави перед країною-агресором Росією.

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Читайте всі новини по темі "Акції протесту в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Акції протесту в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
Формула Штайнмаєра Офіс президента Верховна Рада України Кабінет Міністрів України
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Скачите дальше. До ЕС ведь доскакали.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Стильки майданов було,а покращення нема. Стало ще гирше. Может вместо майдана попробывать старый добрый еврейский погром? Як мудрый украинский народ любил робыть такие весилья со времен Хмеля, як свидомые диды-прадиды гидно робыли.
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Trigub Alexandr
Trigub Alexandr
Макарский Александр, поддерживая! А третий Майдан и не будет для чиновников таким как предыдущие. Потому что людей уже всё зае*ало! И в первую очередь чиновники - ворюги!
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Виня Ксения, Без России на украине всегда была ЖО ПА, или Руина.
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Громозека Иван
Громозека Иван
Кучка рагульских неадекватов хочет навязать свою волю 2/3 населению Украины?! Ну так куя им!
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Дуракам радістьur Обіцянка цяцянка
Дуракам радістьur Обіцянка цяцянка
Громозека Иван, Фабрика РОШЕН !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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bregovich mark
bregovich mark
Громозека Иван, дбе*бище!С арифметикой школьной херово у тебя.А арифметика говорит: всего около 30000000 (чуть больше) имеющих право голосовать.Явка на выборах президента около 61%. тоесть учавствовало около 18000000.за зеленые сопли проголосовало 73 % -2\3 т.е около 12000000.Это даже не половина,дятел. Какие 2/3 населения долбо*б????????
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