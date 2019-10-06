"Зелю геть!" Мітинги проти капітуляції в Києві набули несподіваного повороту

Учасники віче "Ні капітуляції" на Майдані Незалежності в Києві продовжили протести під стінами Офісу президента на вулиці Банковій, а також біля Верховної Ради. Активісти також оголосили вимоги до влади, серед яких – відставка глави ОПУ Андрія Богдана. Адже він заявив, що учасники акції "Ні капітуляції" в Києві прийшли туди за гроші.

Як пише "Громадське", текст заяви за підсумками віче зачитав ветеран Павло Білоус. Зі сцени він оголосив про створення "Руху опору капітуляції", в якому закликав брати участь всіх небайдужих. Також в заяві міститься заклик до фракцій "Голос", "Батьківщина" і "Європейська солідарність" створити в парламенті міжфракційне об'єднання "Опозиційна платформа – ні капітуляції" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Також учасники віче вважають, що проведення виборів на окупованому Донбасі і надання особливого статусу цим територіям суперечить Конституції України. Вони вимагають, щоб Росія пішла з Криму і Донбасу без будь-яких умов.

Крім того, українці наполягають на недопущенні капітуляції України перед російською агресією, ухвалення рішень, які би призвели до здачі інтересів країни.

Віче в Києві "Громадське"

Віче в Києві "Громадське"

Віче в Києві "Громадське"

Віче в Києві "Громадське"

Віче в Києві "Громадське"

Віче в Києві "Громадське"

Учасники акції прийшли в офіс президента, де проскандували "Слуга виходь, народ прийшов", "Ні капітуляції", "Зелю геть", "Україна – не рояль", після чого пішли до Верховної Ради.

Задоволення своїх вимог "Рух опору капітуляції" очікує від влади до 14 жовтня. Після парламенту учасники акції рушили до Кабміну.

14 жовтня вони планують знову вийти на вулиці Києва, а також закликають проводити аналогічні акції в інших містах України.

Протестувальники Прийшли під Офіс президента, поскандувалі "Слуга Виходь, народ прийшов", "Ні капітуляції", и ПІШЛИ до Ради pic.twitter.com/wprni6lECH - hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2019

Організаторі віче на Майдані озвучили вимоги pic.twitter.com/O4ChmlWF7c - hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 жовтня в українських містах продовжилися протести проти підписання "формули Штайнмаєра" під гаслом "Ні капітуляції!". Активісти зібралися на Майдані Незалежності в Києві. Вони скандували "Одна єдина соборна Україна!", "Зелю геть!", "Зелю на палю", "Ні капітуляції!". Також тоді люди влаштували мітинг і під Офісом президента.

А 6 жовтня небайдужі українці знову влаштували масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра" у низці найбільших міст. Вони побоюються, що цей крок призведе до повної капітуляції держави перед країною-агресором Росією.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!