Зеленському запропонували з'їхати з Банкової на лівий берег: з'явилася петиція

На сайті президента України 6 червня з'явилася петиція, в якій пропонується перенести адміністрацію глави держави на лівий берег Києва.

Для того, щоб її розглянули, необхідно зібрати 25 тис. підписів за 92 дні. Поки голоси під петицією тільки почали набиратися.

Її автор Андрій Юсов зазначив, що переїзд Адміністрації президента на лівий берег української столиці дозволить розвантажити її центр від транспорту і зробить більш зручним для киян і привабливим для туристів.

"Як майданчик для розміщення Адміністрації президента можна розглядати територію однієї з промислових зон на лівому березі, з неробочими промисловими об'єктами. Повернення подібних промислових зон в міський простір шляхом створення на їх місцях бізнес- або житлових кварталів – вдалий світовий досвід", – пише він у коментарі до петиції.

Як приклад наводиться ревіталізація таких промислових зон, як квартал Роттермані в Талліні, де на території колишнього соляного складу створили Естонський музей архітектури, житлові та бізнес-центри; квартал Albert Dock в Ліверпулі, де подібне перевтілення сталося з корабельними доками.

"На лівому березі Києва вже є приклади ревіталізації промислових зон. Наприклад, арт-завод "Платформа", побудований на території колишнього Дарницького комбінату, став популярним розважально-художнім простором. Інший варіант, який можна розглядати для розміщення Адміністрації президента, може бути багатоповерховий довгобуд біля станції метро Лівобережна", – підкреслює Юсов.

Адміністрація президента "Радіо Свобода"

Також в петиції акцентується увага на тому, що розміщення Адміністрації президента на лівому березі Києва дасть поштовх для підвищення благоустрою та розвитку цієї частини міста, підніме її престиж. Достатній простір під забудову або реконструкцію дозволить створити хороші умови для роботи відомства без обмежень комфорту киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 25 тис. голосів набрала петиція про відставку президента України Володимира Зеленського. Згідно з даними на сайті Адміністрації президента, вони були зібрані менш ніж за добу.

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