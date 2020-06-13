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13 червня • оновлено в 18:13
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Зеленському запропонували штрафувати порушників карантину

2.1т
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Президент Володимир Зеленський провів нараду з Кабміном і правоохоронцями через різке збільшення кількості хворих COVID-19 в Україні.

Як передає пресслужба Офісу президента, Зеленський висловив стурбованість кількістю хворих.

"Уже третю добу у нас значно вища кількість лабораторно підтверджених випадків зараження. Я просив визначити причину і очікую від вас прогнозів і рішень", – сказав він.

"Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт – місця, де можуть бути скупчення людей. Відповідальність за ці скупчення – на установах і платформах, які повинні забезпечити безпеку, прописану Кабінетом Міністрів", – зазначив Зеленський.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, що занепокоєння викликає підвищена кількість госпіталізованих з ознаками коронавірусної інфекції, число пневмоній і збільшення виявлених випадків зараження.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що "причини для паніки немає, але є "дзвіночки", які вимагають реакції". Він також звернув увагу, що міжнародний досвід показує ефективність адміністративної відповідальності.

Глава Національної поліції України Ігор Клименко доповів, що за час карантину було складено понад 12,5 тис. адміністративних протоколів за порушення вимог безпеки, суди винесли рішення про штрафи на 4,5 млн грн.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 13 червня, в Україні офіційно підтверджено 30 506 випадків COVID-19. З них 753 були виявлені за минулу добу – це рекордний показник з початку епідемії.

У МОЗ пояснили, що така динаміка пов'язана саме з ослабленням карантину.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особи
Ігор Клименко Денис Шмигаль Володимир Зеленський Максим Степанов
Місце
Україна
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