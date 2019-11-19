Зеленському влаштували рознос у мережі через загибель комбрига ЗСУ

Президента України Володимира Зеленського піддали гострій критиці в мережі. Йому дорікнули публічною сваркою з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко і абсолютним ігноруванням новини про смерть командира 128 гірничо-штурмової бригади ЗСУ Євгена Коростельова.

Гнівний пост з цього приводу написав на своїй сторінці у Facebook військовий експерт, координатор "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець.

"Я все розумію... Форма фігури Юлії Тимошенко, сц*ко, дуже важлива і актуальна тема. І пікіровка з нею – це дуже захопливе заняття. Але, бл*дь, смерть комбрига 128-ї бригади, "непомічена" вчасно президентом, – це песець", – жорстко написав він.

Подив у зв'язку з позицією президента висловила і відомий волонтер Наталя Юсупова. Вона звернула увагу на те, що слова скорботи в день загибелі Коростельова висловили безліч волонтерів, патріотів і активістів, в той час, як Зеленський не продемонстрував жодної реакції.

"З ранку моя стрічка в співчутті: воїни, волонтери, лікарі, активісти, багато людей висловили слова співчуття і данину пам'яті командиру бригади, полковнику Євгену Коростельову. Всі роки війни він був на передовій. Поранення у нього було жахливе. Зайшла на сторінку до президента, думаю, ну а раптом, ну хоч коли-небудь, ну скажи! А там хи-хи в сторону опонентів, йому весело", – обурюється Юсупова.

"І це "головнокомандувач" армією, на яку йому начхати. Війна йде окремо від влади і державності. Ось і все", – поділилася вона своїм криком душі.

Коростельов і Зеленський

У коментарях під критикою Зеленського також спалахнула бурхлива дискусія. Люди також здивувалися мовчанням глави держави з приводу смерті Героя, який отримав смертельне поранення, захищаючи Україну від російських окупантів.

"Пост про Юлю є інформаційним "шумом", щоб усі забули про комбриг"а, "Це і є справжнє ставлення до військових", "А відповідь від ЮВТ себе не змусила чекати. Шкода, що про комбрига ніхто так красиво не нагадає", "Так тепер всі будуть говорити про це, про фігуру, куртуазність и солдафонський гумор, з ги-ги-ги, а не про загибель комбрига через зрадників", – вибухнули обуреннями українці.

"Так, схоже, що і листування ця для того, щоб збити градус розмови про смерть комбрига і обставини, за яких він підірвався на міні", "Це його реальне ставлення до армії", – обурюються люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону вранці 19 листопада помер командир 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ полковник Євген Коростельов.

Важке поранення бойовий офіцер отримав 12 листопада, під час виконання завдань у районі проведення ООС.

В день трагедії президент Зеленський влаштував сварку із Тимошенко в мережі. Суперечка виникла через виступ лідера "Батьківщини" на телеканалі ICTV, в якому вона заявила, що переходить в опозицію.

Незабаром президент виступив з офіційною заявою в Telegram-каналі про те, що Тимошенко хотіла поставити свої кадри на найбільш "злачні місця".

Не змогла промовчати у відповідь і Тимошенко, потроливши главу держави. Політик пригадала Зеленському його відомий виступ з піаніно в ефірі "Вечірнього кварталу".

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