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19 листопада • оновлено в 17:32
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Зеленському влаштували рознос у мережі через загибель комбрига ЗСУ

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Президента України Володимира Зеленського піддали гострій критиці в мережі. Йому дорікнули публічною сваркою з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко і абсолютним ігноруванням новини про смерть командира 128 гірничо-штурмової бригади ЗСУ Євгена Коростельова.

Гнівний пост з цього приводу написав на своїй сторінці у Facebook військовий експерт, координатор "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець.

"Я все розумію... Форма фігури Юлії Тимошенко, сц*ко, дуже важлива і актуальна тема. І пікіровка з нею – це дуже захопливе заняття. Але, бл*дь, смерть комбрига 128-ї бригади, "непомічена" вчасно президентом, – це песець", – жорстко написав він.

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Подив у зв'язку з позицією президента висловила і відомий волонтер Наталя Юсупова. Вона звернула увагу на те, що слова скорботи в день загибелі Коростельова висловили безліч волонтерів, патріотів і активістів, в той час, як Зеленський не продемонстрував жодної реакції.

"З ранку моя стрічка в співчутті: воїни, волонтери, лікарі, активісти, багато людей висловили слова співчуття і данину пам'яті командиру бригади, полковнику Євгену Коростельову. Всі роки війни він був на передовій. Поранення у нього було жахливе. Зайшла на сторінку до президента, думаю, ну а раптом, ну хоч коли-небудь, ну скажи! А там хи-хи в сторону опонентів, йому весело", – обурюється Юсупова.

"І це "головнокомандувач" армією, на яку йому начхати. Війна йде окремо від влади і державності. Ось і все", – поділилася вона своїм криком душі.

Коростельов і Зеленський

Коростельов і Зеленський

У коментарях під критикою Зеленського також спалахнула бурхлива дискусія. Люди також здивувалися мовчанням глави держави з приводу смерті Героя, який отримав смертельне поранення, захищаючи Україну від російських окупантів.

"Пост про Юлю є інформаційним "шумом", щоб усі забули про комбриг"а, "Це і є справжнє ставлення до військових", "А відповідь від ЮВТ себе не змусила чекати. Шкода, що про комбрига ніхто так красиво не нагадає", "Так тепер всі будуть говорити про це, про фігуру, куртуазність и солдафонський гумор, з ги-ги-ги, а не про загибель комбрига через зрадників", – вибухнули обуреннями українці.

Зеленському влаштували рознос у мережі через загибель комбрига ЗСУ

Зеленському влаштували рознос у мережі через загибель комбрига ЗСУ

Зеленському влаштували рознос у мережі через загибель комбрига ЗСУ

"Так, схоже, що і листування ця для того, щоб збити градус розмови про смерть комбрига і обставини, за яких він підірвався на міні", "Це його реальне ставлення до армії", – обурюються люди.

Зеленському влаштували рознос у мережі через загибель комбрига ЗСУ

Зеленському влаштували рознос у мережі через загибель комбрига ЗСУ

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Юлія Тимошенко Костянтин Машовець
Місце
Україна
Тег
інформаційне опір
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