Зеленському виписали штраф за порушення карантину

Нагадаємо, що Зеленського оштрафували під час робочого візиту в Хмельницькому

При цьому гарант не назвав суму штрафу за порушення карантину

Про штраф президент розповів під час поїздки до Чернігова

Президента України Володимира Зеленського оштрафували за порушення карантину під час робочої поїздки до Хмельницького.

Про це сам глава держави розповів під час спілкування з пресою в Чернігові, передає "Укрінформ".

Володимир Зеленський

"Можна зняти маску, так краще чути, а то буде, як в Хмельницькому, випишуть мені штраф – і в принципі правильно зробили", – сказав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 3 червня, під час візиту до Хмельницького відвідав місцеву кав`ярню. Разом із ним за одним столиком усередині приміщення були щонайменше ще п'ять осіб, зокрема голова Офісу президента Андрій Єрмак, перший заступник голови ОПУ Сергій Трофімов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, очільник Хмельницького Олександр Симчишин та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Зеленський в Хмельницькому ОПУ

При цьому на той момент урядом було заборонено діяльність з надання послуг громадського харчування в приміщеннях до 5 червня. Дозволялося працювати тільки літнім майданчикам, зокрема під тентами, а за одним столом дозволялося перебувати не більш ніж чотирьом відвідувачам одночасно.

Пізніше Зеленський погодився сплатити штраф за порушення карантинних правил в кав`ярні Хмельницького, де він в оточенні чиновників пив каву.

При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що відвідування президентом Зеленським кав`ярні в Хмельницькому не було порушенням карантину.

В пресслужбі МВС підтвердили факт складання адмінпротоколу на власника та відвідувачів кафе у Хмельницькому.

"У результаті проведеної перевірки, поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) на власника кафе та відвідувачів, зокрема – Президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета та Хмельницького міського голову Олександра Симчишина", – йдеться у повідомленні.

Додано, що адміністративні матеріали будуть направлені на розгляд суду. Порушникам загрожує накладення штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський опублікував 20-хвилинний ролик про свій робочий візит до Хмельницької області.

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