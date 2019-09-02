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Зеленському передали важливе послання від Трампа

1.8т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський отримав послання від голови США Дональда Трампа, в якому останній привітав його з "сильним стартом".

Передав послання Зеленському в Варшаві віце-президент США Майк Пенс. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Я хочу вас привітати. Дуже приємно з вами познайомитися. А також привітати вас з дуже сильним стартом як президента України від президента Дональда Трампа", – сказав Пенс під час зустрічі із Зеленським у Варшаві.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

abcnews

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп міг 1 вересня зустрітися з лідером України Володимиром Зеленським, але в результаті поїхав грати в гольф.

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Особи
Володимир Зеленський Майк Пенс Дональд Трамп
Місце
Польща Варшава
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