Зеленському передали важливе послання від Трампа

Президент України Володимир Зеленський отримав послання від голови США Дональда Трампа, в якому останній привітав його з "сильним стартом".

Передав послання Зеленському в Варшаві віце-президент США Майк Пенс. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу вас привітати. Дуже приємно з вами познайомитися. А також привітати вас з дуже сильним стартом як президента України від президента Дональда Трампа", – сказав Пенс під час зустрічі із Зеленським у Варшаві.

Володимир Зеленський abcnews

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп міг 1 вересня зустрітися з лідером України Володимиром Зеленським, але в результаті поїхав грати в гольф.

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