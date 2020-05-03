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3 травня • оновлено в 23:13
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Зеленському напророкували сумну долю коміка з Ізраїлю

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Популярний ізраїльський комік Дуду Топаз, який з свого часу зв'язався з політикою, втратив не тільки свої рейтинги і реноме, але і в результаті повісився на шлангу в душовій в'язниці.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів колишній український дипломат Дмитро Чекалкін. За його словами, цю історію він нагадав президенту Володимиру Зеленському, як тільки дізнався про його рішення балотуватися на цю посаду, намагаючись попередити про небезпеку (повний текст інтерв'ю читайте тут).

"Я попросив спільних знайомих надіслати йому SMS з двох слів: Дуду Топаз. Це найвідоміший ізраїльський комік, у якого 20 років поспіль була захмарна популярність – 51%. Небачено в телевізійній сфері. Але він зв'язався з одним контраверсійних політиком і втратив не тільки свої рейтинги. Останні роки свого життя він провів між в'язницею і психлікарнею, а потім з третьої спроби повісився на шлангу в душовій в'язниці", – уточнив Чекалкін.

Володимир Зеленський і Дуду Топаз

Володимир Зеленський і Дуду Топаз

За його словами, Зеленський, на момент свого рішення піти в політику не розумів, чим воно для нього обернеться в результаті.

"Я знав, наскільки різні гравці роблять на це ставку. Мені в 2005-му теж пропонували зіграти роль подібного "слуги народу". Різні політичні сили пропонували мільйони за мою згоду очолити кілька політичних проектів в якості фронтмена. У випадку з Зеленським збіглися інтереси і українських олігархів, і навіть Путіна. Для нього це була пастка", – підсумував Чекалкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку Дмитро Чекалкін, президент України Володимир Зеленський "нефартовий" і в якійсь мірі приносить нещастя.

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Автор
Катерина Іванова
Особи
Володимир Зеленський Дмитро Чекалкін
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019 вибори в Україні Выборы Президента
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Я вже блюю від кварталу-95...
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Зе!Какого хрена ,ты полез в это грязное дело-политику? Занимался бы скомарошьими делами..Весели бы народ...Хоть польза была какая-нибудь!
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Решетник Сергей
Решетник Сергей
."...связался с одним контраверсионным политиком и потерял не только свои рейтинги. Последние годы своей жизни он провел между тюрьмой и психбольницами, а потом с третьей попытки повесился на шланге в душевой тюрьмы" Желаем не мучиться - да получится всё с первой!
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