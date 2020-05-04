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4 травня • оновлено в 23:01
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Зеленського підтримує менше половини українців – опитування

14.4т
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Зараз рівень підтримки президента України Володимира Зеленського становить 45%, хоча в другому турі виборів у квітні 2019 року за нього проголосували 73% виборців.

Про це свідчать підсумки опитування Центру Разумкова, проведеного в період з 24 по 29 квітня. Результат враховував думки тих людей, які би брали участь у голосуванні та визначилися зі своїми фаворитами.

При цьому 13% респондентів висловили б підтримку Петру Порошенку, 11% – Юрію Бойку, 6% – Ігорю Смешку, 5% – Юлії Тимошенко, 3,5% – Анатолію Гриценку і 2% – Олегу Ляшку.

Опитування про ставлення українців до Зеленського та "Слуги народу"

Опитування про ставлення українців до Зеленського та "Слуги народу"

Центр Разумкова

В цілому нинішньому главі держави зараз довіряють 57% опитаних українців, а не довіряють 37%.

Говорячи про можливі вибори до Верховної Ради України, більшість українців висловили готовність підтримати президентську партію "Слуга народу" – 41,5% тих, хто візьме участь у голосуванні та визначився, за яку партію голосувати.

При цьому за "Опозиційну платформу – За життя" готові віддати свій голос 14% респондентів, за "Європейську солідарність" – також 14%, за ВО "Батьківщина" – 7%, за "Силу і честь" – 4,5%, за "Голос" – 3%.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Delo.ua

Опитування про ставлення українців до Зеленського та "Слугу народу"

Опитування про ставлення українців до Зеленського та "Слугу народу"

Центр Разумкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з даними телефонних опитувань КМІС, на початку квітня позитивно до Зеленського ставилися 44% респондентів, тоді як у березні – 46%. При цьому зросла кількість незадоволених президентом українців: 25% проти 21% у березні.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Перепил Недо
Перепил Недо
Скоро 75 % украинцев будут гоняться за зелёными с веревкой и мылом, и только тогда мы сможем увидеть точную цифру поддержки зеленой мерзости.
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Макаренко Степан
Макаренко Степан
Лана Зеркаль которая отодрала рашку в Европе выиграет у Зеленского во 2 туре.
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Довгань, что ты куришь? Статистика опроса была по всем возможным кандидатам. Разницу понимаешь? При чем здесь результаты второго тура? По этому опросу можно сказать, что в первом туре у Зе было 30%, а сейчас 45%. 73% было бы при опросе среди двух кандидатов. Но то, что порох здесь аутсайдер сомнений нет ни у кого.
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1
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Виктор Виктор, в первом туре было более 40 кандидатов, а не 7, как тут. Поэтому нет смысла сравнивать в принцыпе.
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