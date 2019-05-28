"Зеленського не було б": Савченко висловилася про президентські амбіції

Позафракційний народний депутат Надія Савченко заявила, що Володимир Зеленський не став би президентом України, якби вона змогла висунути свою кандидатуру на виборах.

Про це вона сказала в інтерв'ю виданню "Страна", не виключивши того, що могла б брати участь у виборчій гонці, якби була на волі.

"Якби була я, то Зеленського б не було", – сказала нардеп, пояснивши, що тоді б вона стала "слугою народу".

"Але я прожила цей рік по-іншому, і мені важко зараз змоделювати те, як би я його проживала не так. Якби у мене вистачило сил відвоювати свою репутацію й люди почули б те, що я говорю, то я б балотувалася і набрала б хороший відсоток", – вважає політик.

Надія Савченко 0564.net

"А коли Надію Савченко посадили, то почали робити віртуальний образ. Революція буває реальною або віртуальною. Дуже добре, коли революція відбувається в свідомості людей, погано, коли вона проходить, як у 2014 році – криваво, з боєм. Було два символи, і один із них – із підривом Верховної Ради, про який наш генпрокурор заявив всьому світу. І образ спрацював", – додала вона.

Савченко також визнала, що Зеленський "почав відкривати собі шлях у політику" раніше її, оскільки серіал "Слуга народу" з'явився, ще коли вона сиділа в тюрмі в Росії.

"Але вже я відкривала шлях новій моделі політиків. І вже тоді моя риторика і те, як я зайшла в парламент босоніж – усе це прокладало дорогу несистемній людині. Це міг бути і не Зеленський, а хтось інший. Але дуже добре, що цей шлях несистемна людина отримала", – зазначила нардеп.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Надія Савченко заявила, що в тих, хто воює на боці "Л/ДНР", "є своя гордість", при цьому різко висловившись про жителів західних областей України.

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