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9 жовтня • оновлено в 18:19
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"Зустріч" Зеленського і мафіозі Кисліна: в Офісі президента зробили несподівану заяву

13.5т Читати матеріал російською

Офіс президента України спростував зустріч глави держави Володимира Зеленського з близьким до мафії бізнесменом Семом Кисліним у США.

Поширену журналістами-розслідувачами інформацію в апараті Офісу президента назвали фейком, передає "Інтерфакс-Україна".

"Інформація про зустріч, надана російським виданням The Insider разом із українською програмою "Схеми", є фейком", – відповіли в ОПУ.

"Зустріч" Кисліна та Зеленського

"Зустріч" Кисліна та Зеленського

The Insider

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Трамп приховує зв'язки із Зеленським: у США зробили скандальну заяву

Також зустріч з Кисліним спростував глава ОПУ Андрій Богдан.

"Ніколи не бачив і не спілкувався з американським громадянином Семом Кисліним ні в США, ні в Україні", – уточнив він.

Нагадаємо, що вперше інформація про нібито зустріч президента України і близького до мафії підприємця Кисліна з'явилася в російському виданні The Insider. Американського бізнесмена з українським корінням назвали "зв'язковим" між командами Зеленського та його колеги зі Штатів Дональда Трампа.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Встреча жи-дяр для указаний клоуну-жи-ду!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
ЗЕмократия - это когда Зеленского больше всех поливает Прямой канал, а закрывают - 112-й.
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