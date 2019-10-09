"Зустріч" Зеленського і мафіозі Кисліна: в Офісі президента зробили несподівану заяву

Офіс президента України спростував зустріч глави держави Володимира Зеленського з близьким до мафії бізнесменом Семом Кисліним у США.
Поширену журналістами-розслідувачами інформацію в апараті Офісу президента назвали фейком, передає "Інтерфакс-Україна".
"Інформація про зустріч, надана російським виданням The Insider разом із українською програмою "Схеми", є фейком", – відповіли в ОПУ.
"Зустріч" Кисліна та Зеленського
The Insider
Також зустріч з Кисліним спростував глава ОПУ Андрій Богдан.
"Ніколи не бачив і не спілкувався з американським громадянином Семом Кисліним ні в США, ні в Україні", – уточнив він.
Нагадаємо, що вперше інформація про нібито зустріч президента України і близького до мафії підприємця Кисліна з'явилася в російському виданні The Insider. Американського бізнесмена з українським корінням назвали "зв'язковим" між командами Зеленського та його колеги зі Штатів Дональда Трампа.
Як писав OBOZREVATEL:
У США розгорівся грандіозний скандал через підозри Трампа в тиску на Зеленського під час їхньої липневої телефонної розмови. Президент США нібито вимагав від глави України почати розслідування проти компанії Burisma, якою керує син Джо Байдена.
Зеленський заявив, що його бесіда з американським лідером, через яку розгорівся скандал, є "особистою" і "конфіденційною".
Трамп дозволив публікацію стенограми розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
25 вересня у США опублікували стенограму гучної розмови Трампа і Зеленського.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не давав дозволу главі США Дональду Трампу на оприлюднення тексту їхньої телефонної бесіди й думав, що Білий дім опублікує тільки "свою частину".
26 вересня у США опублікували текст скарги анонімного співробітника американських спецслужб, який повідомив про липневу телефонну розмову між Трампом і Зеленським.
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