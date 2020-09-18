Зеленський звинуватив у погіршенні ситуації з коронавірусом місцеву владу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідальність за погіршення епідемічної ситуації та зростання кількості хворих на коронавірус у кожному конкретному регіоні лежить на місцевій владі.

Як передає пресслужба ОП слова Зеленського, деякі представники органів місцевої влади нібито хочуть створити собі політичну рекламу, коли називають карантинні обмеження занадто жорсткими.

"Через політичні ігри і підготовку до місцевих виборів деякі представники місцевої влади, особливо в обласних містах, почали чомусь на словах воювати з центральною владою через те, що влада "закручує гайки", і хотіли пом'якшення карантину.

У селах, маленьких містечках, якщо люди бачать, що глава села, глава ОТГ, мер виходить і каже: я вважаю, що влада переоцінює складність ситуації, що немає нічого страшного, що можна день міста проводити і збирати по 20-30 тисяч осіб – люди бачать, орієнтуються і так поводяться. Люди орієнтуються на лідерів", – заявив він.

Зеленський зазначив, що в питаннях карантину "ні на які компроміси ні з ким не йшов би, тому що компроміси обернуться кількістю хворих, а результатом буде кількість померлих людей".

Президент додав, що спочатку в Україні був один із найкращих результатів зі стримування пандемії COVID-19 і водночас один із найліберальніших режимів карантину, але наближення місцевих виборів погіршило ситуацію.

Як писав OBOZREVATEL, 18 вересня в Україні оновили розподіл на карантинні зони, який набуде чинності з 21 вересня і діятиме протягом двох тижнів.

Станом на ранок п'ятниці, 18 вересня, в Україні офіційно підтверджено 169 472 випадки коронавірусної інфекції. З них 3228 – виявлені за минулу добу.