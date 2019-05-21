Зеленський звільнив начальника Генштабу ЗСУ: хто зайняв його крісло

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 травня, звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генштабу Збройних сил.

Відповідний указ (№301/2019) був оприлюднений прес-службою на сайті Адміністрації президента. Замість Муженка, згідно з указом №302/2019, крісло начальника Генштабу зайняв Руслан Хомчак.

Володимир Зеленський president.gov.ua

Зазначимо, що Хомчак є генерал-лейтенантом із 2013 року, із 2016-го був заступником командувача Сухопутних військ України.

Він – командувач оперативного командування "Південь", начальник Дніпропетровського гарнізону.

Був участником АТО – обіймав посаду командувача сектору "Б", який брав участь у боях за Іловайськ.

Нагороджений Орденом "За заслуги" III ступеня, медаллю "Захиснику Вітчизни", відзнакою "Ветеран військової служби", відзнакою міністерства оборони України "Доблесть і честь" та ін.

Руслан Хомчак РБК-Україна

Генерал армії Віктор Муженко очолював Генеральний штаб Збройних Сил України з липня 2014 року.

Віктор Муженко Фокус.ua

Як писав OBOZREVATEL, 21 травня Зеленський терміново викликав міністра оборони України Степана Полторака.

Раніше, 20 травня, Полторак попросив новообраного президента України звільнити його із займаної посади.

За декілька годин до цього аналогічну заяву зробили глава СБУ Василь Грицак і всі його заступники.

Також приблизно о 17:00 про свою відставку заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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