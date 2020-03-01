Генеральний прокурор Руслан Рябошапка може бути звільнений в середу, 4 березня.

Як стверджує "Страна", у Офіса генпрокурора і НАБУ з'явився жорсткий конфлікт з ДБР, яке раніше очолила Ірина Венедіктова, вже екснардеп від "Слуги народу".

"НАБУ і Офіс генпрокурора роблять зусилля, щоб заблокувати проведення конкурсу з відбору на посади оперативного і слідчого складу в Держбюро", – сказано в повідомленні.

Стверджується, що на нещодавній нараді в Офісі президента глава ДБР прямо "звинуватила Рябошапку в продажу кримінальних справ і в саботажі найважливіших розслідувань".

Зеленський і Рябошапка

В Офісі генпрокурора, в свою чергу, відкрили кримінальне провадження і хочуть звинуватити заступників Венедиктової у хабарництві, щоб мати привід надалі влаштувати стеження і прослуховування "для вже нових кримінальних справ".

"Все це стало ще одним аргументом на користь звільнення генпрокурора, яке може бути проголосоване вже в цю середу, 4 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради. Правда, для цього потрібно зібрати 150 підписів депутатів. Збір вже йде", – стверджує ресурс.

Між Офісом генпрокурора і ДБР назрів конфлікт

Між Офісом генпрокурора і ДБР назрів конфлікт

Між Офісом генпрокурора і ДБР назрів конфлікт

Як писав OBOZREVATEL, 4 березня очікується голосування Ради за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, якого може змінити міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

Напередодні Гончарук провів таємну зустріч з главою Офісу президента, на якій, ймовірно, і обговорювалося його майбутнє в уряді.

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