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2 березня • оновлено в 00:35
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Зеленський звільнить Рябошапку, який посварився з ДБР – ЗМІ

3.5т
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Генеральний прокурор Руслан Рябошапка може бути звільнений в середу, 4 березня.

Як стверджує "Страна", у Офіса генпрокурора і НАБУ з'явився жорсткий конфлікт з ДБР, яке раніше очолила Ірина Венедіктова, вже екснардеп від "Слуги народу".

"НАБУ і Офіс генпрокурора роблять зусилля, щоб заблокувати проведення конкурсу з відбору на посади оперативного і слідчого складу в Держбюро", – сказано в повідомленні.

Стверджується, що на нещодавній нараді в Офісі президента глава ДБР прямо "звинуватила Рябошапку в продажу кримінальних справ і в саботажі найважливіших розслідувань".

Зеленський і Рябошапка

Зеленський і Рябошапка

В Офісі генпрокурора, в свою чергу, відкрили кримінальне провадження і хочуть звинуватити заступників Венедиктової у хабарництві, щоб мати привід надалі влаштувати стеження і прослуховування "для вже нових кримінальних справ".

"Все це стало ще одним аргументом на користь звільнення генпрокурора, яке може бути проголосоване вже в цю середу, 4 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради. Правда, для цього потрібно зібрати 150 підписів депутатів. Збір вже йде", – стверджує ресурс.

Між Офісом генпрокурора і ДБР назрів конфлікт

Між Офісом генпрокурора і ДБР назрів конфлікт

Між Офісом генпрокурора і ДБР назрів конфлікт

Між Офісом генпрокурора і ДБР назрів конфлікт

Між Офісом генпрокурора і ДБР назрів конфлікт

Між Офісом генпрокурора і ДБР назрів конфлікт

Як писав OBOZREVATEL, 4 березня очікується голосування Ради за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, якого може змінити міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

Напередодні Гончарук провів таємну зустріч з главою Офісу президента, на якій, ймовірно, і обговорювалося його майбутнє в уряді.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Артем Ситник Володимир Зеленський Ірина Венедиктова Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Теги
Офіс генерального прокурора України Державне Бюро Розслідувань Національне антикорупційне бюро України Офіс президента
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
пипец, теперь у петьки и нацыков крыши не будет
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