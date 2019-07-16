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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Зеленський звернувся до українців за кермом нової Tesla. Відео

34.7т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський за кермом автомобіля проїхався по Києву і розповів про майбутні позачергові вибори до Верховної Ради.

Відео глава держави опублікував у себе на сторінці у Facebook. На записі видно, що Зеленський їде по бульвару Лесі Українки на елітному електрокарі Tesla.

У зверненні він закликав українців бути уважними на парламентських виборах і не голосувати "за аферистів і шахраїв". Зеленський на відео не називав, за яку партію потрібно голосувати, однак назвав її "найкрасивішою". (Напевно, президент мав на увазі свою партію "Слуга народу").

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента України розглядають можливість проведення дострокових виборів до органів місцевого самоврядування.

Також згідно з останніми соцопитуваннями, на позачергових виборах до Верховної Ради в парламент можуть пройти п'ять політичних партій. Так, лідером залишається президентська партія "Слуга народу" (31,8% усіх респондентів та 41,5% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився з вибором).

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Tesla Партія "Слуга народу"
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Nayden Serg
Nayden Serg
Вова, это и есть агитация.
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Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
...- Не голосувати за аферистів і шахраїв-. Ай-да Зєля, ай-да молодець! Якраз за афериста і шахрая, який обіцяв продати президентські літаки, не створювати заторів своїм кортежем і не будемо голосувати. А тим паче ті кортежі, що давлять дітей на дорогах.
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Vera Grabovska
Vera Grabovska
Аферист ,клоун коломойского и рыгов !
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