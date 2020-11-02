Зеленський звернувся до глави КСУ Тупицького і закликав "не ламати людям голови"
Президент Володимир Зеленський закликав главу Конституційного суду Олександра Тупицького подати у відставку.
З таким зверненням глава держави виступив ввечері в понеділок, 2 листопада, в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
Зеленський підкреслив, що не буде "відступати назад" і не збирається відкликати свій законопроект про звільнення всього складу КСУ.
"Я не хочу образити його [Тупицького], але якщо у нього є і залишилася хоч якась гідність, у нього є сім'я і люди поруч, які бачать реакцію суспільства, бачать реакцію політиків, бачать реакцію президента... І щоб вийти з цієї ситуації, щоб люди не ламали голову, як прийняти той чи інший закон, він повинен просто піти у відставку. Я вважаю, що це найліберальніше рішення, яке ми можемо прийняти. І потім спокійно перейти до оновлення складу КСУ", – сказав президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" глави держави було зареєстровано на сайті парламенту.
Глава КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського має ознаки конституційного перевороту в Україні.
Представник президента в КСУ Федір Веніславський відповів, що законопроєкт повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією.
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