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15 січня • оновлено в 16:58
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Зеленський зустрівся з родинами загиблих у авіакатастрофі: що пообіцяв

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Президент Володимир Зеленський в середу, 15 січня, зустрівся з родичами українських громадян, які загинули внаслідок катастрофи літака компанії МАУ в Ісламській Республіці Іран.

Про це повідомляє Офіс президента (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зеленський розповів, що в Ірані перебувають 10 українських фахівців, які працюють над упізнанням та поверненням тіл. "Зараз кілька наших громадян ідентифіковано", – сказав він.

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Зеленський зустрівся з родинами загиблих у катастрофі Boeing

Зеленський зустрівся з родинами загиблих у катастрофі Boeing

delo.ua

Глава держави також поінформував, що постановив повернути тіла жертв до України якомога швидше. Він назвав ймовірну дату репатріації – 19 січня.

"Можливо, плюс-мінус два дні. Але ми поставили таке завдання і перед нашими, і перед іранськими фахівцями", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що до кінця тижня кожна сім'я загиблих українців отримає компенсації від держави в розмірі 200 тис. грн. Крім того, Україна вимагатиме від Ірану додаткових виплат.

Також президент пообіцяв надати необхідну допомогу, пов'язану з похованням загиблих.

Зеленський зустрівся з родинами загиблих у авіакатастрофі: що пообіцяв

Офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше родичі Олени Малахової – однієї з жертв авіакатастрофи – звинуватили Зеленського в піарі на трагедії з літаком МАУ, який розбився в Ірані.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
МАУ літак
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