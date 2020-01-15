Зеленський зустрівся з родинами загиблих у авіакатастрофі: що пообіцяв

Президент Володимир Зеленський в середу, 15 січня, зустрівся з родичами українських громадян, які загинули внаслідок катастрофи літака компанії МАУ в Ісламській Республіці Іран.
Про це повідомляє Офіс президента (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Зеленський розповів, що в Ірані перебувають 10 українських фахівців, які працюють над упізнанням та поверненням тіл. "Зараз кілька наших громадян ідентифіковано", – сказав він.
Зеленський зустрівся з родинами загиблих у катастрофі Boeing
delo.ua
Глава держави також поінформував, що постановив повернути тіла жертв до України якомога швидше. Він назвав ймовірну дату репатріації – 19 січня.
"Можливо, плюс-мінус два дні. Але ми поставили таке завдання і перед нашими, і перед іранськими фахівцями", – зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що до кінця тижня кожна сім'я загиблих українців отримає компенсації від держави в розмірі 200 тис. грн. Крім того, Україна вимагатиме від Ірану додаткових виплат.
Також президент пообіцяв надати необхідну допомогу, пов'язану з похованням загиблих.
Офіс президента
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше родичі Олени Малахової – однієї з жертв авіакатастрофи – звинуватили Зеленського в піарі на трагедії з літаком МАУ, який розбився в Ірані.
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