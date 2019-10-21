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21 жовтня • оновлено в 20:32
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Зеленський зустрінеться зі Штайнмаєром – автором скандальної формули стосовно Донбасу

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Лідер України Володимир Зеленський в Японії зустрінеться з федеральним президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром.

Як передає "Інтерфакс Україна", зустріч відбудеться в Токіо в середу, 23 жовтня.

Ймовірно, однією з головних тем буде питання Донбасу і скандальна "формула Штайнмаєра", яка викликала широкий резонанс в українському суспільстві.

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Повідомляється, що 22 жовтня Зеленський також має намір провести переговори з главою Бразилії Жаіром Болсонару.

Зеленський зустрінеться зі Штайнмаєром

Зеленський зустрінеться зі Штайнмаєром

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку жовтня під Офісом президента і на Майдані в Києві пройшли протести проти підписання "формули Штайнмаєра". До столиці приєдналися й інші міста.

Президент України Володимир Зеленський незабаром після цього виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і "формулу", заявивши, що жодної "капітуляції не буде".

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Франк-Вальтер Штайнмаєр Володимир Зеленський
Місце
Японія
Тег
Формула Штайнмаєра
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Решил пораспросить о формуле? Шо вы таки имели в виду,херр Штайнмаер?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Скандальная формула"???? А кугуты осмелятся в лицо Штайнмайеру это сказать? :-)))))))
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Дудко Олег
Дудко Олег
Предупредили Зелю, что Штанмаер денег не даст?
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