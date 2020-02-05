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7 лютого • оновлено в 09:21
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Зеленський зібрався на зустріч із Папою Римським: план візиту в Італію

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Президент України Володимир Зеленський протягом 7-8 лютого здійснить офіційні візити до Італії та Ватикану.

Про це повідомила пресслужба глави української держави. У п'ятницю Зеленського чекатимуть президент Італії Серджо Маттарелла і прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте. Після звершення зустрічей із ними Зеленський залишиться в Римі.

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У суботу президент відвідає Ватикан, де передбачена його аудієнція з Папою Франциском.

Крім цього, призначена зустріч із державним секретарем Святого престолу П'єтро Пароліном і секретарем понтифіка з міждержавних відносин Полом Річардом Галлахером.

Володимир Зеленський і Папа Франциск

Володимир Зеленський і Папа Франциск

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Володимир Зеленський направив листа голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну зі співчуттями у зв'язку із загибеллю людей від ускладнень, викликаних епідемією коронавірусу 2019-nCoV.

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Автор
Богдана Васильченко
Особи
Папа Франциск Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Офіс президента Ватикан політика
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Гуляет за наш счет.
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Бідний Папа римський. Спаси й помилуй його. Ще якась біда станеться коли зе до нього приїде.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Дайте гроши. Ну пожалуйста, ну что вам жалко?
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